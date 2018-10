360.000 Euro: Nächste Strafe für Uber in Wien

Taxi 40100 deckt den Fahrdienstleister mit weiteren Klagen ein und bekam erneut recht

Wien – Wenige Tage nachdem Uber in Wien eine weitere Niederlage vor Gericht erlitten hat, kommt der nächste Schlag. Das zuständige Exekutionsgericht Innere Stadt hat am Montag die nächste Strafe gegen Uber verhängt, wie Taxi 40100 mitteilt.

"Die Höhe der verhängten Geldstrafe ist aufgrund der wiederholt geltend gemachten Verstöße angemessen", heißt es in den insgesamt sechs eingebrachten und genehmigten Strafanträgen. Taxi 40100 hat wiederholt klargemacht, dass man Uber mit Argusaugen beobachten und bei Regelverstößen mit Klagen eindecken werde.



Insgesamt belaufen sich die Strafen laut Taxi 40100 auf 680.000 Euro. "Wir fordern Uber auf, sich endlich an die Spielregeln des Landes zuhalten – zum Schutz aller Kunden und Fahrer", so Taxi-40100-Geschäftsführer Christian Holzhauser. "Auch Uber wird sich letztlich an die Gesetze und die oberstgerichtlichen Entscheidungen halten müssen", ergänzt Anwalt Dieter Heine, der die Klage in Namen von Taxi 40100 eingebracht hat. Und: "Ich bin mir sicher, dass der Staat sich die dauerhafte Missachtung seiner Autorität nicht bieten wird lassen." (red, 9.10.2018)