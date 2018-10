Kürbispuffer mit Ingwerjoghurt

Ein Rezept, mit dem wir dem Kürbis, der in den 1990ern populär wurde, huldigen. Die Kürbispuffer kann man als Haupt- oder auch Vorspeise servieren

In unserer EssBar-Reihe zum Schwerpunkt "Ö100 – 100 Jahre Republik" bereiten wir einmal im Monat ein Rezept zu, das zu einem Jahrzehnt passt. Diesmal widmen wir uns den 1990er-Jahren.

Herbstzeit ist Kürbiszeit und heuer waren Kürbisse wegen des warmen Frühlings und Sommers schon besonders früh auf Märkten und auch im Supermarkt zu kaufen. In einer Sortenvielfalt, die vor einigen Jahrzehnten noch völlig undenkbar gewesen wäre. Kürbis war nicht sonderlich beliebt, in Kochbüchern bis in die 1990er-Jahre findet man überhaupt nur wenige Kürbisrezepte. Wenn, dann wurde er als Kürbissuppe oder -kraut verkocht.

Ab den Neunzigern erlebte der Kürbis aber in Österreich einen rasanten Aufschwung: Auf den Speisekarten der Lokale findet sich seitdem zuverlässig eine Kürbiscremesuppe, das Kürbiskernöl wurde ebenfalls überregional beliebt und Rezepte mit dem "Plutzer" gehören fix zum Herbstrepertoire von Rezeptzeitschriften und -webseiten – auch in der EssBar. Wir verkochen den Kürbis diesmal in Form von Kürbispuffern.

Für 2-3 Personen als Hauptspeise benötigt man 250 g Kürbisfleisch (z.B. Hokkaido oder Butternuss), 250 g Erdäpfel, einige Salbeiblätter, 1-2 EL Mehl, 1 Ei (groß), Salz, 1 Schalotte oder 1 kleine Zwiebel, Butterschmalz zum Rausbacken. Als Begleitung passt ein Blattsalat und Ingwerjoghurt oder auch ein Zitronenjoghurt (kindertauglicher).