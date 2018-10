BUCH WIEN 18 – Der Leseherbst wird pink!

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 7,– statt EUR 14,–

Sa, 10. November 2018, 10–18 Uhr

Bei der elften Auflage von Österreichs beliebtestem Buch-Event können Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen nicht nur in neue, spannende literarische Welten eintauchen, sondern ihre Lieblingsautorinnen und -autoren auf acht Messebühnen und an zahlreichen Locations in der Stadt hautnah erleben: Beginnend mit der Langen Nacht der Bücher warten über 400 spannende Veranstaltungen: von Belletristik über Koch- und Sachbuch, Kinder- und Jugendprogramme bis hin zu hochkarätiger Weltliteratur.

BUCH WIEN 18

Messe-Halle D (U2 Krieau),

Trabrennstraße, 2. Bezirk