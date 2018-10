Ausgezeichnet: Die 50 besten Bars der Welt

In London wurden zum achten Mal die 50 besten Bars der Welt gekürt

Das Magazin "Drinks International" erstellte auch heuer wieder die Liste der "World's 50 Best Bars", für die mehr als 500 Experten aus aller Welt ihre Favoriten wählen mussten.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gibt es ausnahmsweise auch mal, neben London und New York, eine Bar aus einer anderen Stadt in den Top Fünf: Auf Platz drei landet die Bar "Manhattan" aus Singapur. Ebenfalls in den Top Ten finden sich 2018 "The Clumsies" aus Athen, "The Old Man" aus Hongkong und eine weitere Bar aus Singapur, das "Atlas".



Hier ist die vollständige Liste:

1. Dandelyan, London

Dandelyan

2. American Bar, London

American Bar

3. Manhattan, Singapur

4. NoMad Bar, New York

NoMad Bar

5. Connaught Bar, London

Connaught Bar

6. Bar Termini, London

7. The Clumsies, Athen

The Clumsies

8. Atlas, Singapur

9. Dante, New York

10. The Old Man, Hongkong

11. Licoreria Limantour, Mexiko-Stadt

12. High Five, Tokio

13. Native, Singapur

14. Floreria Atlantico, Buenos Aires

15. Attaboy, New York

Attaboy

16. The Dead Rabbit Grocery & Grog, New York

The Dead Rabbit Grocery & Grog

17. Oriole, London

18. Coupette, London

19. Himkok, Oslo

20. Speak Low, Shanghai

21. Sweet Liberty, Miami

22. Baba au Rum, Athen

23. Operation Dagger, Singapur

24. Le Syndicat, Paris

25. Lost & Found, Nikosia

26. Employees Only, New York

27. Central Station, Beirut

28. Scout, London

29. Three Sheets, London

30. Black Pearl, Melbourne

31. Tales & Spirits, Amsterdam

32. Linje Tio, Stockholm

33. Little Red Door, Paris

34. 28 Hongkong Street, Singapur

35. Happiness Forgets, London

36. La Factoria, Old San Juan

37. Paradiso, Barcelona

38. Indulge Experimental Bistro, Taipeh

39. El Copitas, St Petersburg

40. Tommy’s, San Francisco

41. BlackTail, New York

42. Candelaria, Paris

43. Schumann’s, München

44. Trick Dog, San Francisco

45. Fifty Mils, Mexico Stadt

46. Swift, London

47. Salmon Guru, Madrid

48. Buck & Breck, Berlin

49. Bar Benfiddich, Tokio

50. Lost Lake, Chicago

(red, 14.10.2018)