Offenbar Festnahme im Fall ermordeter bulgarischer Journalistin

Die Ermordung Viktoria Marinowas hatte Sorgen um die Pressefreiheit angefacht

Sofia – Drei Tage nach dem brutalen Mord an der Moderatorin eines lokalen bulgarischen Fernsehsenders hat die Polizei einen Mann festgenommen. Das meldeten bulgarische Medien und die Nachrichtenagentur Reuters in Sofia am Dienstagmittag. Der Mann soll ein Landstreicher sein, hieß es auch. Der Festgenommene sei allerdings nicht des Mordes verdächtig, teilte die Polizei später mit.

Die 30 Jahre alte Journalistin Viktoria Marinowa war am vergangenen Samstag beim Joggen am Donauufer in Ruse überfallen und umgebracht worden. Der Täter vergewaltigte die Frau und erdrosselte sie. Der Mord rief ein erhebliches Echo in Bulgarien wie in der EU hervor, auch weil ein politischer Hintergrund möglich schien. In einer ihrer Sendungen bei TVN in Ruse ließ Marinowa am 30. September zwei investigativ arbeitende Journalisten interviewen, die einen angeblichen Millionenbetrug mit EU-Projekten in Bulgarien aufgedeckt hatten (Markus Bernath, 9.10.2018)