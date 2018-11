Pro und Kontra: Apps für die Gesundheit verwenden

Pro: Hinweise geben

von Lisa Breit

Sie vermessen mittels Smartphone ihren Schlaf, ihre Bewegung, jedes Gramm Nahrung, das sie zu sich nehmen – und sogar den CO2-Gehalt in der Luft: die Selbstvermesser. Ihr Gründer Florian Schumacher nimmt sich regelmäßig Blut ab, um seine Ernährung zu verbessern, und isst Pilzpulver zum Frühstück.

Das ist absurd. Denn der eigene Körper sagt einem doch am besten, was er gerade braucht – wie man ihm Gutes tun kann. Was man den Gesundheitsapps allerdings lassen muss, ist, dass sie einem (sparsam verwendet) einen Hinweis darauf geben können. Ihre Stärke ist, dass sie schnelle Erkenntnisse liefern. Man kann sich seine Herzfrequenz beim Laufen anzeigen lassen oder wie viele Schritte man gegangen ist. Zudem sieht man den Fortschritt – das motiviert. Apps können spielerisch Unsportliche zu mehr Bewegung animieren.

Laut Wissenschaftern, die Studien aus acht Ländern analysiert haben, helfen sie sogar dabei, mit dem Rauchen aufzuhören oder abzunehmen. Bei den Studien waren die Teilnehmer über Wochen hinweg durch regelmäßige Textnachrichten motiviert worden.

Der neueste Trend sind Anwendungen, die ihre Nutzer zum Offline-Sein zwingen. Ein Beispiel ist Offtime: Man stellt ein, welche Funktionen man noch verwenden will (etwa Anrufe, SMS), den Rest legt Offtime lahm – für einen frei gewählten Zeitraum. Kommt man doch in Versuchung und klickt etwa Whatsapp an, erscheinen Mahnungen: "Jetzt ist Zeit zum Entspannen" oder "Schau dich lieber in der Gegend um". Mit mehr Technik zu weniger Technik? Klingt paradox, aber funktioniert. (Lisa Breit, 15.11.2018)