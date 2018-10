Risse in FPÖ-Blockade: Israels Wohnbauminister sprach mit Kneissl

Die Außenministerin traf den Wohnungsminister zu einem kurzen Gespräch. Bisher war Kneissl von der Blockade gegen die FPÖ betroffen

Barcelona – Die Blockade der israelische Regierung gegen von der FPÖ ernannte Minister bekommt Risse. Wie die "Times of Israel" berichtet, traf Außenministerin Karin Kneissl am Rande des Regionalforums von Mittelmeer-Anrainerstaaten in Barcelona zu einem kurzen informellen Gespräch mit dem israelischen Wohnbauminister Yoav Galant zusammen. Auch ein Bild auf Kneissls Twitter-Account zeigt das Treffen mit dem Politiker der zentristischen Kulanu-Partei.

Bisher hatte die israelische Regierung verweigert, mit FPÖ-Ministern zusammenzutreffen. Kneissl ist zwar nicht Mitglied der FPÖ, war aber von dieser für den Außenministerposten nominiert worden. Auch für sie hatte der israelische Boykott bisher gegolten. Schon am Rande eines Treffens zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Israels Premier Benjamin Netanjahu bei der UN-Generalversammlung in New York waren aber Spekulationen laut geworden, wonach zumindest der Bann für Treffen zwischen israelischen Regierungsvertretern und Kneissl bald fallen könnte. Hintergrund ist auch die aktuelle Ratspräsidentschaft Österreichs.

Ein offizielles Ende der Besuchssperre ist für Netanjahus regierende Likud-Partei allerdings aus innenpolitischen Gründen schwierig. Trotz einiger Interessenkonvergenz mit der FPÖ in Fragen der Nahostpolitik und Annäherungsversuchen der FPÖ gilt die Partei wegen ihrer Geschichte in Israel noch immer als äußerst schwieriger Partner. (red, 9.10.2018)