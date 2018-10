Weißer Tiger tötete Tierpfleger in japanischem Zoo

Raubkatze mit Geschoß betäubt, weiteres Vorgehen des Zoos ist unklar

Kagoshima – Ein seltener Weißer Tiger hat in einem Zoo in Japan einen Tierpfleger angefallen und getötet. Der Mann wurde blutend in einem Käfig im Hirakawa-Zoo in der südjapanischen Stadt Kagoshima aufgefunden, wie ein Polizist am Dienstag sagte. Die Raubkatze wurde mit einem Geschoß betäubt, um den 40-jährigen Pfleger bergen zu können.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort aber für tot erklärt. Unklar war zunächst, was mit dem Weißen Tiger geschehen sollte. Die Tiere sind extrem selten, nur einer von rund 10.000 Tigern trägt die entsprechende Gen-Kombination in sich. (APA, 9.10.2018)