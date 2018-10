Notstand in 26 Bezirken in Florida wegen Hurrikan "Michael" ausgerufen

Wirbelsturm könnte am Mittwoch Florida erreichen

Miami – Ein neuer Wirbelsturm zieht über den Atlantik in Richtung USA. "Michael" wurde am Montag zum Hurrikan der Kategorie 1 hochgestuft, während er auf die US-Golfküste zusteuerte, wie das nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) mitteilte. Der Sturm befand sich demnach am Nachmittag (17.00 Uhr MESZ) zwischen der mexikanischen Halbinsel Yucatan und Kuba und bewegte sich langsam weiter.

Am Mittwoch wird er als Wirbelsturm der Kategorie 3 an der nördlichen Golfküste Floridas erwartet. Dem NHC zufolge wird "Michael" dann am Donnerstag weiter über den Südosten der USA hinwegziehen.

Das NHC warnte die Bewohner der betroffenen Regionen vor möglichen Sturmfluten, Starkregen und kräftigen Sturmböen. Über der Inselkette Florida Keys ging bereits am Montag heftiger Regen nieder.

Universität schließt

Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, erklärte für 26 Bezirke des Bundesstaates den Ausnahmezustand. Die Behörden bereiteten sich nach seinen Angaben auf den Katastrophenfall vor. "Uns rennt die Zeit davon", schrieb der Republikaner auf Twitter.

Die Universität von Florida kündigte für die gesamte Woche ab Dienstag ihre Schließung an. In den Schulen des Bezirks Leon, wo auch die Regionalhauptstadt Tallahassee liegt, wurde der Unterricht abgesagt.

Mitte September hatte der Sturm "Florence" an der Ostküste der USA für schwere Überschwemmungen und Schäden gesorgt, darunter auch in Florida. Mehr als 30 Menschen kamen ums Leben. (APA, 8.10.2018)