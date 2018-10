TV-Tipps für Dienstag, 9. Oktober

Fake America Great Again, Regression, Universum: Yellowstone, Report, Jede Regierung lügt – Wahrheit, Manipulation und der Geist des I. F. Stone, Willkommen Österreich

Konkret Statt Dienstrechner oder Handy nutzen heutzutage viele Arbeitnehmer lieber die eigenen Geräte im Job. Kosten spart ein Unternehmen damit kaum, aber die Zufriedenheit der Mitarbeiter lässt sich so laut einer Studie steigern. Bis 18.51, ORF 2

Re: Streit um Camembert – Die Käse-Krieger Véronique Richez-Lerouge hat eine Mission: den echten französischen Camembert aus der Normandie zu retten. Denn der billigere, industriell hergestellte Camembert aus pasteurisierter Milch verdrängt ihn allmählich.

Bis 20.15, Arte

Fake America Great Again – Wie Facebook und Co die Demokratie gefährden Mit 77.000 Stimmen gewann Donald Trump die US-Präsidenten-Wahl, obwohl er insgesamt fast drei Millionen Stimmen weniger hatte als seine Konkurrentin Hillary Clinton. Die Doku von Thomas Huchon will zeigen, dass das kein Zufall war. Er stellt die Verbindung zwischen dem Investor Robert Mercer, Breitbart News, der Datenfirma Cambridge Analytica und Facebook her. Bis 21.10, Arte

Regression (USA/E 2015, Alejandro Amenabar) In einer Stadt in Minnesota wird Detective Bruce Kenner 1990 in einen bizarren Fall hineingezogen. Eine junge Frau bezichtigt ihren Vater der Vergewaltigung. Dieser gibt die Tat zu, gleichwohl er sich an nichts erinnern kann. Nach und nach deckt Bruce Kenner einen grausamen satanischen Kult auf. Mit Ethan Hawke und Emma Watson. Bis 22.15, ATV 2

Universum: Yellowstone – Im Bann der Geysire Der Yellowstone-Nationalpark wurde als erster Nationalpark der USA unter Schutz gestellt. Das Gebiet liegt auf dem größten aktiven Vulkan der Erde, der Grund für Naturphänomene wie den Old-Faithful-Geysir oder die Grand-Prismatic-Spring-Thermalquelle ist, die abhängig von Mikroorganismen und Jahreszeit in unterschiedlichen Farben leuchtet. Bis 21.05, ORF 2

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) SPÖ ohne Christian Kern – Wie stark belastet das den Start der neuen SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner? 2) Wie viel Haider steckt in der FPÖ? 3) Direkte Demokratie auf dem Prüfstand. Bis 22.00, ORF 2

Jede Regierung lügt – Wahrheit, Manipulation und der Geist des I. F. Stone "Jede Regierung lügt" – diesen Spruch des amerikanischen Aufdeckerjournalisten I. F. Stone macht sich eine neue Generation investigativer Journalisten wie Laura Poitras, Amy Goodman, Jeremy Scahill oder Michael Moore zum Motto, um Lügen und Betrügereien von Regierungen aufzudecken und mit Fakten zu widerlegen. Sie alle kämpfen mit ihren Veröffentlichungen gegen Korruption, Justizmissbrauch, die Verletzung bürgerlicher Freiheiten und soziale Ungleichheit. Bis 22.05, Arte

Willkommen Österreich Andreas Vitasek hat Angst. Wovor, das erklärt der Kabarettist im neuen Programm Austrophobia und im Gespräch mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Verstehen Sie Spaß?-Moderator Guido Cantz nimmt ebenfalls Platz. Die Showbühne ist für Christoph & Lollo reserviert. Bis 23.00, ORF 1

Kreuz und quer: Das Leben lieben lernen Gemeinsam mit seinen Lehrlingen ist Bodo Janssen, Chef einer Hotelkette, nach Spitzbergen aufgebrochen, um dort den höchsten Gipfel, den Newtontoppen, zu bezwingen: zehn Tage ohne jeden Komfort und ganz auf sich gestellt. "Entwicklung findet nur außerhalb der Komfortzone statt", sagt der Unternehmer. Als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, musste Bodo Janssen 2010 vollkommen unvorbereitet das Familienunternehmen übernehmen. Bis 23.05, ORF 2

Kreuz und quer: Entschleunigung und Ruhestand Glaubt man Experten, dann sind rund ein Viertel der Österreicher gefährdet, einen Pensionsschock zu erleiden. Besonders betroffen sind jene, die in Jobs mit hohem Sozialprestige tätig waren und den Großteil ihrer Sozialkontakte aus ihrem Arbeitsumfeld beziehen. Bis 23.55, ORF 2