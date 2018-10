Der gute Ton: Neue Musik von Suede, Lana del Rey und RAF Camora

Britpop an der Grenze zum Gruftikitsch, Gangsterrap und der Vorgeschmack auf ein neues Album von Lana del Rey

Suede: The Blue Hour

Immer hart an der Grenze zum Gruftikitsch (verhallte Phaser- und Flanger-Effekte auf gezupften Gitarren) legt es Brett Anderson mit Suede auch auf "The Blue Hour" darauf an, dem Britpop der 1990er-Jahre ordentlich Weltschmerz einzubläuen. Dank Andersons Stimme, die noch immer David Bowie und Ziggy Stardust aus dem All zurück in graue irdische Nebellandschaften holt, klingt das alles auch noch ein Vierteljahrhundert später interessant. Es empfiehlt sich allerdings, gesungenes Mimimi gut finden zu wollen. Der beste Song titelt "The Invisibles" und wurde mit den Prager Philharmonikern eingespielt.

***

Lana Del Rey: Venice Bitch

Lana Del Rey hat nicht nur gerade mit Kollegin Cat Power ein hübsches Duett aufgenommen ("Woman"). Neben Mariners Apartment Complex liegt nun mit "Venice Bitch" auch ein zweiter Vorbote ihres kommenden Albums "Norman Fucking Rockwell" vor: "Fear fun, fear love, fresh out of fucks, forever …" Es handelt sich dabei um eine zehnminütige Eloge an Trennungen und das Ende des Sommers. Der ausufernde Song beinhaltet dabei nicht nur ein herrlich absurdes Synthesizersolo, wie man es zuletzt in den 1970ern hörte. Überhaupt wird von Del Rey einmal mehr verhuschte kalifornische Mythenforschung betrieben. Groß.

***

Bonez MC & Raf Camora: Palmen aus Plastik 2

Bonez MC & Raf Camora sind der Traum jedes jungen Mannes, der beschlossen hat, für immer 15 zu bleiben. Auf ihrem neuen Album "Palmen aus Plastik 2" rappen sie mit tiefen, wie über ihre dicken Leasingvertrag-Schlitten gelegten Stimmen über das Leben in sozialen Brennpunkten wie Reihenhaussiedlungen in Stuttgart, Salzburg oder Villingen-Schwenningen. Die fetten Tracks im Zeichen jamaikanischer Dancehall-Gangster (Mavado, Bounty Killer, Busy Signal …) tragen geile Titel: "500 PS", "Kokain", "MDMA" oder "Krimineller". Weltrekord! Und Nummer eins in deutschsprachigen Charts!

(Christian Schachinger, 9.10.2018)