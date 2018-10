Die schönsten Barber-Shops in aller Welt

Barber-Shops schießen in größeren Städten nach wie vor wie Schwammerln aus dem Boden. Hier sind ein paar ausgewählte Adressen weltweit.

Wo sich der Barber-Pole, die rotierende Säule in Rot, Weiß und Blau dreht, weiß Mann sich in guten Händen. So wie in diesen Barber-Shops in aller Welt.

Wien

Diesen "Wiener All-School Herrensalon" gibt es seit 2017 an einer eher nicht unter Hipster-Verdacht stehenden Ecke Wiens: der Hütteldorfer Straße. Nichtsdestotrotz findet man hier genau das, was man als gepflegter Mann von einem Barber-Shop erwartet – neben der Retro-Einrichtung, viel Leder und Holz: beste Beratung und individuelle Behandlung. http://barbershopcompany.at/

foto: benny barber Männerpflege und harte Alkoholika: Benny Barbers

Berlin

Ein Stück amerikanischer Barber-Shop-Kultur bringt Benny Barbers in die deutsche Bundeshauptstadt. Der Salon ist ein wenig wie eine Bar aufgebaut und wird von einem in den USA ausgebildeten Fachmann geführt. Auch die Produkte kommen aus dem Heimatland dieser Beauty-Kultur. www.bennybarbers.com

Kopenhagen

Die skandinavischen Städte sind stets gut darin, aktuelle Citytrends aufzugreifen. Daher darf auch ein Barber Shop im angesagten Viertel Nörrebro in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen nicht fehlen. Im Gegensatz zum Berliner Pendant orientiert sich dieses Etablissement am Stil Englands. Dort hat der Besitzer auch seine Ausbildung an der Gents of London Academy in London genossen. https://fraserthebarber.com

foto: jelle mollema photography Schorem in Rotterdam

Rotterdam

Eine echte Zeitreise ist der Besuch bei Schorem im niederländischen Rotterdam. Hohe Decken, Retro-Ledersessel, große Spiegel und allerhand Vintage-Interieur versprühen das Flair einer längst vergangenen mondänen Ära. Das erfahrene Team von Barbieren kommt aus Ländern der gesamten Welt. www.schorembarbier.nl

foto: max and jo barber shop Nahe Rom: Palestrina

Palestrina

Wer italienische Gentlemen mit den Rasierklingen und Scheren wirbeln sehen möchte, der sollte einen Ausflug von Rom ins nahegelegene Palestrina machen. Dort gründeten die Besitzer bereits in den frühen 90ern einen Friseursalon. Heute sind sie gefeierte Barbiere und wissen jeden Bart ordentlich in Szene zu setzen. www.maxjobarbershop.it

Lissabon

In Lissabon huldigt man bei Figaros’ der Barbier-Kultur. Hier erhalten Kunden nicht nur den optimalen Schliff für den Bart, sondern genießen auch noch eine außergewöhnliche Atmosphäre in einem historischen Haus mit beeindruckender Vintage-Einrichtung. Die Besitzer geben sogar verschiedene Workshops, in denen sich die perfekte Rasur erlernen lässt. http://figaroslisboa.com

New York City

Auf der anderen Seite des Atlantiks ist Astor Place in Manhattan absoluter Kult. Dieser Barber Shop existiert bereits seit Jahrzehnten und kann mit der beeindruckenden Zahl von 70 Plätzen dutzende Bartträger gleichzeitig glücklich machen. Die Einrichtung ist zudem ein echter Hingucker. Die Wände zieren nämlich zahlreiche Bilder von Berühmtheiten, die schon hier waren, sowie Zeitungsausschnitten, in den über das Etablissement berichtet wurde. http://astorplacehairnyc.com

foto: farzads barber shop Farzads Barber Shop

Vancouver

Beim Besuch von Farzads Barber Shop sticht zunächst das Motorrad mitten im Laden ins Auge. Darüber hinaus fällt optisch allerdings ein weiterer Punkt auf. Anders als in den meisten Barber Shops greifen hier nämlich neben dem Chef auch zwei Damen zur Schere – wirklich außergewöhnlich für dieses von der Herrenwelt dominierte Business. http://farzadsbarbershop.com

Kapstadt

Stilecht eingerichtet und mit schwarz-weißem Boden versehen präsentiert sich Yogis in der südafrikanischen Metropole Kapstadt. Hier schnippelt das Team bereits in vierter Generation an den anspruchsvollen Kunden herum. Die Prominenz kehrt dort seit Jahren ebenfalls ein. www.yogis.co.za

foto: evolution barber Evolution Barber Shop in Brisbane

Brisbane

In Down Under vertrauen echte Kerle auf die Dienste des Evolution Barber Shops in Brisbane. Hier werden Bart und Haarschnitt zur Vollendung gebracht. Für das passende Ambiente sorgen edle Ledersessel in Schwarz und die braunen Backsteinwände. Starker Kaffee darf ebenfalls nicht fehlen. www.evolutionbarbershop.com.au

Mumbai und Bangalore

Eine britische Institution ist Truefitt & Hill aus London. Dort rühmt man sich, die Bärte der königlichen Familie über Generationen gepflegt zu haben. Besuchen lassen sich einige Filialen sogar in der indischen Metropole Mumbai. Damit nicht genug, denn auch in Bangalore hat das Unternehmen einen eleganten Barber Shop für den Mann von Welt eröffnet. www.truefittandhill.in (red, 11.10.2018)