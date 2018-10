Türkei plant Sonderzölle auf Stahlimporte

Sonderabgaben in der Höhe von 25 Prozent sollen geplant sein

Ankara – Die Türkei will ihre Wirtschaft mit neuen Stahlzöllen stärker schützen. Geplant seien Zölle in Höhe von 25 Prozent oberhalb von festgelegten Importquoten, hieß es am Montag in Dokumenten der Regierung an die Welthandelsorganisation (WTO).

Weil viele Stahllieferungen aufgrund der von den USA verhängten Zölle und der Gegenmaßnahmen der EU und asiatischer Staaten in die Türkei umgeleitet werden, will das Land ab dem 17. Oktober nur noch eine bestimmte Menge an Einfuhren erlauben. Darüber hinaus würden dann die Sonderzölle greifen. (APA, 8.10.2018)