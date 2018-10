Amazon startet eigene Zustellung in Wien

Nach Eröffnung von Verteilzentrum in Niederösterreich – User dokumentieren Lieferungen

Erst am Freitag hat der Online-Handelsriese Amazon ein Verteilzentrum im niederösterreichischen Großebersdorf eröffnet. Offensichtlich handelt es sich dabei aber nicht um ein reines Lager- und Versandzentrum, sondern um den Teil eines größer angelegten Lieferprojekts.

Wie schon zuvor berichtet, aber von Amazon noch nicht offiziell bestätigt, liefert Amazon nun Bestellungen selber aus. An Bord sind sieben Partnerfirmen, die allerdings nicht unter eigenem Namen, sondern unter der Flagge von Amazon Zustellungen erledigen, wie Nutzer dokumentieren.

Schon unterwegs

So wurden in Wien schon Lieferwagen mit Amazon-Aufschrift gesichtet. Ebenso werden erste Zustellungen durch "Amazon Logistics" dokumentiert.





Bereits im Juni waren die Pläne bekannt geworden, allerdings nicht über Amazon selbst, sondern über die österreichische Post, die erklärte, dass der Onlinehändler in Wien eine eigene Logistik aufbaue. Im Sommer tauchten schließlich auch passende Jobinserate auf der Webseite von Amazon auf. In den USA forciert der Konzern die Eigenzustellung stark und setzt dabei vor allem auf kleinere Lieferfirmen als Partner.

Weitere Pläne

Noch nicht klar ist, ob mit dem neuen Verteilzentrum in Niederösterreich auch die Einführung neuer Services vorbereitet wird. So gibt es in Wien etwa bis dato keine Zustellung am gleichen Tag oder den Lieferdienst Amazon Fresh für Lebensmittelprodukte. In Deutschland wird beides bereits in manchen Städten angeboten.

Post gibt sich vorbereitet

Auf Anfrage des STANDARD heißt es seitens der österreichischen Post, dass Amazon schon vor einigen Monaten gegenüber ihr und anderen Partnerfirmen einen Ausbau der eigenen Logistik angekündigt habe. Das Unternehmen sei aber der "größte Kunde" der Post und werde das auch auf absehbare Zeit bleiben.

In die eigenen Pläne habe man die anstehenden Veränderungen "so weit wie möglich" einfließen lassen. Man selbst baue gerade in Hagenbrunn in Niederösterreich ebenfalls ein neues Logistikzentrum, zudem arbeite man laufend an Service-Erweiterungen – etwa durch 24-Stunden-Abholstationen oder Partnerschaften wie zuletzt mit dem Diskonter Hofer. Man rechnet für 2018 mit einem Plus sowohl hinsichtlich der Zustellmengen als auch beim Umsatz.

Der STANDARD hat Amazon eine Anfrage über die weitere Zusammenarbeit mit der Post beziehungsweise künftige Services übermittelt. Der Konzern will noch am Montag eine Ankündigung veröffentlichen. (gpi, 8.10.2018)

Update, 13.30 Uhr: Die österreichische Post hat eine Stellungnahme übermittelt. Diese wurde in den Artikel eingearbeitet.