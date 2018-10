Keira Knightley übers Gebären: "Die Scheiße, das Erbrochene, das Blut"

Die Schauspielerin kritisiert in einem Essay auch den Auftritt der britischen Herzogin Catherine: "Sieh stilvoll aus, zeig dein Schlachtfeld nicht, Kate"

London – Schauspielerin Keira Knightley (33, "Fluch der Karibik") will das Thema Geburt und dazugehörige Tabus in der Öffentlichkeit ehrlicher zur Sprache zu bringen. In einem gerade erschienenen Essay mit dem Titel "The Weaker Sex" (Das schwächere Geschlecht) erzählt sie offen von den ungeschönten Seiten der Geburt ihrer Tochter Edie im Mai 2015.

"Ich erinnere mich an die Scheiße, das Erbrochene, das Blut, die Stiche. Ich erinnere mich an mein Schlachtfeld." Und dann fragt Knightley: "Und ich bin das schwächere Geschlecht?" Der Beitrag, den das Online-Portal "Refinery29" in Auszügen veröffentlicht hat, ist in einem Hörbuch erschienen, in dem Knightley und prominente Kolleginnen wie Emma Watson und Gemma Arterton sich zu feministischen Themen äußern.

Schmerzen beim Stillen

Knightley spricht über die Geburt und ihre Tochter: "Meine Vagina ist aufgerissen. Du kamst mit geöffneten Augen raus. Arme in die Luft gerissen. Schreiend. Sie haben dich auf mich gelegt, mit Blut und Fruchtschmiere bedeckt, dein Kopf unförmig vom Geburtskanal. Pulsierend, keuchend, schreiend." Außerdem beschreibt die Britin die anfänglichen Schmerzen beim Stillen.

Einen Tag nach der Geburt von Knightleys Tochter brachte die britische Herzogin Catherine ihr zweites Kind, Prinzessin Charlotte, zur Welt – und zeigte sich nur wenige Stunden später in der Öffentlichkeit. Das hat sich der Schauspielerin ins Gedächtnis gebrannt: "Wir stehen auf und schauen auf den Fernseher. Sie ist sieben Stunden später aus dem Krankenhaus entlassen worden, ihr Gesicht ist geschminkt und sie trägt High Heels. Das Gesicht, das die Welt sehen will."

Zeig es nicht

An die Frau von Prinz William gerichtet fügt Knightley hinzu: "Sieh schön aus. Sieh stilvoll aus, zeig dein Schlachtfeld nicht, Kate. Sieben Stunden nach deinem Kampf mit Leben und Tod, sieben Stunden, nachdem dein Körper aufgebrochen ist und blutiges, kreischendes Leben herausgekommen ist. Zeig es nicht. Sag es nicht. Steh dort mit deinem Mädchen, umringt von einem Rudel männlicher Fotografen." Über den Beitrag hatten auch der "Guardian" und mehrere andere Medien berichtet.

Keira Knightley ist seit 2013 mit Musiker James Righton verheiratet, dem Vater ihrer Tochter Edie. Die Familie lebt in London. (APA,dpa, 8.10.2018)