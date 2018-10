Innenminister Kickl schafft neue Sektion "Fremdenwesen"

Rund 320 Bedienstete sollen in der Sektion tätig sein, die Leitung wird demnächst ausgeschrieben

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) richtet in seinem Ministerium eine neue Sektion ein. Ab Jänner 2019 sollen dort laut eigenen Angaben rund 320 Bedienstete tätig sein, verkündete Kickl am Montag auf einer Pressekonferenz. Die Sektion mit dem Namen "Fremdenwesen" soll sich unterschiedlichsten Rechtsbereichen widmen – vom Asylwesen über den Familiennachzug, die Fremdenpolizei und die Rot-Weiß-Rot-Card bis zum Abschiebewesen und der Einbürgerung.

"Keine Umfärbung"

Bisher sind diese Themenbereiche in die Sektion III (Recht) eingegliedert und unterstehen dem langjährigen Sektionschef Matthias Vogl. Wie der mittlerweile aus dem Dienst ausgeschiedene Ex-Kabinettschef Michael Kloibmüller stammt auch Vogl aus dem Kabinett des früheren Innenministers Ernst Strasser (ÖVP). Hintergrund der Umstrukturierung scheint also eine weitere Verringerung der alten ÖVP-Einflusssphäre im Ministerium zu sein. Die Funktion des neuen Sektionschefs werde man demnächst ausschreiben. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir zusätzliches Personal brauchen", so Kickl. Um eine "Umfärbung" handle es sich hier nicht.

In der neuen Sektion solle der Bereich "Informationsbeschaffung" ausgebaut werden, sagt Kickl. Wie das konkret gelingen soll, wurde nicht definiert.

Expressverfahren werden forciert

Bundesasylamtschef Wolfgang Taucher, der mit Kickl vor die Medien trat, lobte Verkürzungen der Asylverfahrensdauer. Zu verdanken sei das sogenannten "Fast Track"-Verfahren in Fällen mit geringer Asylzuerkennungswahrscheinlichkeit. Im vergangenen Jahr habe es 1.400 solche Schnellverfahren gegeben, die zwischen zwei und vier Wochen dauern, sagt Taucher. In den vergangenen Monaten habe man sich auf diese Expressverfahren konzentriert und werde das weiter tun. Die gesamte durchschnittliche Verfahrensdauer liege daher seit 1. Juni 2018 bei sechs Monaten.

Taucher zog auch Bilanz über sogenannte Schwerpunktaktionen an "Brennpunkten", er nannte etwa den Praterstern in Wien und den Stadtpark in Graz als Beispiele. Bei 200 Aktionen habe man 5.000 Personen kontrolliert, wobei die Landespolizeidirektionen hier als Fremdenpolizei auftreten und von Beamten des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) begleitet werden, so Taucher. Bei den Schwerpunktaktionen sei es zu 200 Festnahmen gekommen, in hundert Fällen sei Schubhaft verhängt worden. (Maria Sterkl, 8.10.2018)