Entwicklung neuer Kabinen bremst Luftfahrtzulieferer FACC ein

Das oberösterreichische Unternehmen verzeichnet Einbußen im Vergleich zum Quartalsergebnis des Vorjahres

Wien – Die Einführung neuer Produkte hat den österreichischen Luftfahrtzulieferer FACC im zweiten Quartal gebremst. Das Betriebsergebnis sei daher auf 8,7 (Vorjahr: 11,3) Millionen Euro geschrumpft, teilte das Unternehmen am Montag früher als geplant mit. Ein Unternehmenssprecher begründete die vorzeitige Ergebnisveröffentlichung damit, dass FACC beim Betriebsgewinn unter den Markterwartung von rund elf Millionen Euro liege. Der Umsatz sei hingegen um drei Prozent auf 180 Millionen Euro gestiegen.

Auf das Ergebnis des zweiten Quartals (per Ende August) habe die Einführung neuer Kabinenkonfigurationen im Innenbereich und damit verbundene Einmalkosten gedrückt, erklärte der Konzern. "Die Entwicklung neuer Kabinen war teuer als gedacht", sagte der Sprecher. FACC ist vorwiegend in der Kunststoffverarbeitung tätig und entwickelt und produziert Flugzeuginnenausstattungen und Strukturbauteile in Leichtbauweise für die großen Flugzeugproduzenten wie Boeing, Airbus oder Embraer.

Für das Gesamtjahr 2018/19 werde diese Entwicklung keine Auswirkung haben, hieß es. Der Ausblick wurde daher bestätigt. Der Umsatz soll moderat ansteigen und werde weiterhin in einer Bandbreite von 760 bis 770 Millionen Euro erwartet. Das operative Ergebnis soll auf 52 bis 55 Millionen Euro steigen nach 48 Millionen Euro im Vorjahr. Die Veröffentlichung des Quartalsergebnisses ist für den 15. Oktober geplant. (APA, 8.10.2018)