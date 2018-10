US-Forscher erneut Favoriten für den Wirtschaftsnobelpreis

Hoch im Kurs steht der ehemalige Chef der US-Notenbank, Ben Bernanke

Wien – In Stockholm wird am Montag um 11.45 Uhr der Wirtschaftsnobelpreis vergeben. Wenig überraschend zählen auch diesmal wieder primär US-Forscher zu den Favoriten, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Jahr wurde der US-Forscher Richard Thaler für seine Arbeiten zur Verhaltensökonomie ausgezeichnet. Seine Forschung hatte laut der Jury viel zum Verständnis der Psychologie der Ökonomie beigetragen.

Kein "echter" Nobelpreis

Die mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 870.000 Euro) dotierte Auszeichnung ist kein Nobelpreis im strengen Sinn. Anders als die Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden hat der schwedische Forscher und Industrielle Alfred Nobel einen Wirtschaftspreis in seinem Testament nicht erwähnt. 1968 stiftete die schwedische Reichsbank den Preis nachträglich. Die Nobelstiftung bezeichnet ihn nicht als Nobelpreis, sondern als "Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel".

Amerikaner dominieren die Historie der erstmals 1969 verliehenen Auszeichnung. Die deutliche Mehrheit der Preisträger stammt aus den USA, gefolgt von Großbritannien, Norwegen, Frankreich und Schweden.

Auch ein Österreicher wurde bisher geehrt: Friedrich August von Hayek wurde 1974 für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Geld- und Konjunkturtheorie und seine Analysen der wechselseitigen Abhängigkeit von wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Verhältnissen ausgezeichnet. Bisher wurde auch nur ein deutscher Ökonom geehrt: der Spieltheoretiker Reinhard Selten im Jahr 1994. Zudem wurde die Ehre bisher nur einer Frau zuteil: 2009 bekam die US-Umweltökonomin Elinor Ostrom den Wirtschafts-Nobelpreis.

Wen Ökonomen favorisieren

Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), favorisiert die US-Forscher Paul Milgrom und Robert Wilson. Sie hatten das Design der ersten Spektrumsauktion in den USA mitentwickelt, die dort 1993 von der Telekommunikationsregulierungsbehörde durchgeführt wurde. "Sie haben maßgeblich die Theorie von Auktionen und deren Anwendung geprägt."

Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), hält die US-Amerikaner Michael Woodford und Ben Bernanke für preiswürdig. "Ihre Arbeiten zur Geldtheorie und Geldpolitik haben das Verständnis der Rolle von Zentralbanken vertieft und erweitert." Gerade die Wirkungen der Geldpolitik in Krisen wie der Großen Depression ab 1929 oder der globalen Finanzkrise stützten sich wesentlich auf ihre Forschung. Bernanke leitete von 2006 bis 2014 die US-Notenbank Fed und stützte die amerikanische Wirtschaft in der Finanzkrise, indem er die Leitzinsen drastisch senkte.

Christoph Schmidt, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), sieht indes die gebürtige Französin Esther Duflo vorne. Sie forsche sehr erfolgreich über Armutsbekämpfung und habe randomisierte Feldexperimente zur Beurteilung politischer Maßnahmen weiterentwickelt. Dabei werden Menschen per Zufallsprinzip in Gruppen eingeteilt und leicht veränderten verschiedenen Bedingungen ausgesetzt. Nach einiger Zeit ließe sich erkennen, welche Politik welche Folgen habe.

In den vergangenen Tagen waren bereits die Gewinner der Nobelpreise für Medizin, Physik und Chemie sowie der Friedensnobelpreisträger bekanntgegeben worden. Verliehen werden die Preise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels. (APA, red, 8.10.2018)