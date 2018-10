Journalistenmord erschüttert Bulgarien

TV-Moderatorin wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein politischer Hintergrund ist denkbar: Es geht um Aufdeckung von Korruption bei EU-Projekten

Regierung und die Mehrzahl der großen Medien in Bulgarien porträtieren die Ermordung einer Fernsehjournalistin als ein gewöhnliches Verbrechen. Es gebe ausreichend DNA-Material, um den Täter rasch ausfindig zu machen, erklärte Premier Boiko Borissow am Sonntag. Die 30 Jahre alte TV-Moderatorin Viktoria Marinowa war am Samstag am Ufer der Donau in Ruse vergewaltigt und dann erwürgt worden. Die Frau soll zudem schwere Schläge auf den Kopf erhalten haben.

Die Tat geschah offenbar am helllichten Tag. Ein Spaziergänger fand Marinowas Leiche am frühen Nachmittag. Marinowa arbeitete für den lokalen Sender TVN in Ruse. Sie interviewte in ihrer Sendung "Detektor" zuletzt zwei Investigativjournalisten, die Belege über einen Millionen schweren Betrug bei EU-Projekten in Bulgarien gesammelt hatten.

Dritte Gewaltat gegen Journalisten

Marinowas Ermordung wäre die dritte Gewalttat in einem Jahr in Europa gegenüber Journalisten, die Korruptionsfälle aufzuklären versuchten. Im Oktober 2017 war auf Malta ein Bombenanschlag auf die Reporterin Daphne Caruana Galizia verübt worden; im Februar dieses Jahres war der slowakische Journalist Jan Kuciak zusammen mit seiner Verlobten erschossen worden.

Bei der jüngsten mutmaßlichen Betrugsaffäre um EU-Gelder in Bulgarien geht es um Hunderte Millionen Euro an "Kommissionen", die Beratungsfirmen an leitende Beamte für die Vergabe von EU-finanzierter Infrastrukturprojekte gezahlt haben sollen. Auftraggeber war nach Recherchen der bulgarischen Aufdecker von Bivol und des rumänischen Pendants RISE das Unternehmen GP Group in Sofia. Ein stellvertretender Minister im Umweltministerium und drei Beamte sind im Zuge der dokumentierten Berichte von Bivol vorläufig suspendiert worden, wie die Redaktion erst auf Nachfrage vergangene Woche von der bulgarischen Regierung erfuhr.

Mitte September waren ein Reporter von Bivol und ein Kollege von RISE von der bulgarischen Polizei fünf Stunden lang festgenommen worden, als sie auf einem Feld außerhalb von Sofia beobachtet hatten, wie Mitarbeiter der GP Group offenbar kompromittierende Dokumente verbrannten. Die Recherchen werden ironischerweise von der EU finanziell unterstützt. Viktoria Marinowa interviewte die beiden Journalisten in ihrer Sendung – als einzige TV-Moderatorin im Land. Die Hafenstadt Ruse liegt an der Grenze zu Rumänien – das machte die länderübergreifenden Recherchen der Investigativjournalisten für Marinowas Fernsehsender zusätzlich bedeutsam. Doch die Moderatorin mochte sich damit Feinde gemacht haben.

Marinowas Sender TVN berichtete zumindest auf seiner Webseite am Sonntag nichts über den Mord und veröffentlichte lediglich eine Trauermeldung der Redaktion. Marinowa wechselte erst im März von einem anderen Medienunternehmen in den Verwaltungsrat des Senders. Beide Unternehmen sollen ihrem ehemaligen Ehemann gehören; das Paar ließ sich scheiden, berichteten bulgarische Medien.

Der Leiter der Verbrechensbekämpfung bei der Polizei in Ruse gab an, die Version einer beruflich motivierten Tat würde wohl bald fallen gelassen. Innenminister Mladen Marinow wurde mit der Äußerung zitiert, auch eine nahe dem Tatort gelegene psychatrische Anstalt würde überprüft. Ein Insasse könnte entkommen sein und die Tat begangen haben. Für Regierungschef Borissow und Generalstaatsanwalt Sotir Tsatsarow war die Ermordung der Journalistin ein Anlass, am Sonntag laut über den Aufbau eines neuen Zentrums für Forensik nachzudenken, das nur für die Polizei arbeite. Er wolle ein Institut für forensische Untersuchungen, wie man es aus den Filmen kenne, erklärte Borissow. Worte der Anteilnahme über die Ermordung der jungen Frau fielen offenbar nicht.

OSZE reagiert



Anders in Wien. "Ich bin schockiert über den schrecklichen Mord an der Investigativjournalistin Viktoria Marinova in Bulgarien", erklärte Harlem Désir, der Medienfreiheitsbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien am Sonntagabend. Er werde die Ermittlungen der bulgarischen Behörden genau verfolgen, kündigte Désir an und sprach Marinowas Familie sein Beileid aus. (Markus Bernath; 07.10.2018)