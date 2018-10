"Tatort" aus Dortmund "Tod und Spiele": Top oder Flop?

orf/ard/wdr

"Leider dauert es sehr lange bis alle an ihrem Platz und die Zuseher dort sind, wo dieser Tatort hinwill: ins illegale und höchst grausame Kampfsportmilieu, wo der Tod des Gegners nicht bloß in Kauf genommen, sondern sogar erwünscht ist. Einerseits will man das eh nicht so genau sehen, weil es so grauslich ist, andererseits ist die oberflächliche Betrachtung der Szene unbefriedigend", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD.