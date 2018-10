Hütters Frankfurt gewinnt auch bei Hoffenheim, Leipzig nach Kantersieg Zweiter

Eintracht feiert einen 2:1-Sieg in Unterzahl, Sabitzer mit zwei Toren bei 6:0 gegen Nürnberg

Sinsheim – Eintracht Frankfurt hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga eine perfekte Woche gekrönt und 1899 Hoffenheim im Duell der zweier international tätigen Mannschaften einen weiteren schweren Dämpfer verpasst. Das Team des Vorarlberger Trainers Adi Hütter gewann 2:1 und sprang damit nach der 7. Runde wieder in die obere Tabellenhälfte.

Vizeweltmeister Ante Rebic (40. Minute) und Luka Jovic (46.) trafen für die effiziente Eintracht, die nach 4:1-Siegen über Hannover und Lazio Rom den dritten Erfolg in acht Tagen feierte. Torschütze Rebic wurde nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot (64.) vom Platz gestellt. Trotz Überzahl reichte es für die Gastgeber nur noch zum Anschlusstreffer durch Reiss Nelson (82.). Stefan Posch spielte bei Hoffenheim durch, Florian Grillitsch wurde in der 60. Minute ausgetauscht.

Für die verletzungsgeplagten Hoffenheimer war es die dritte Heimniederlage innerhalb einer Woche. Zuvor hatte die TSG über acht Monate nicht eine Partie vor eigenem Publikum verloren. Mit nur zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge wird die Länderspielpause für die hochambitionierte TSG mehr als ungemütlich.

Nürnberg kassiert

Danach setzte RB Leipzig seinen Aufschwung mit dem bislang höchsten Bundesligasieg der Klubgeschichte eindrucksvoll fort und bescherte dabei dem 1. FC Nürnberg das nächste Debakel. Die Sachsen gewannen gegen den völlig überforderten Aufsteiger mit 6:0 (4:0) und setzten sich mit dem dritten Ligasieg nacheinander auf Platz zwei.

Leipzig, das nach mäßigem Saisonstart wettbewerbsübergreifend nur eines seiner vergangenen neun Spiele verlor, machte dank der Tore von Kevin Kampl (3.), Yussuf Poulsen (7.), Marcel Sabitzer (21.) und Timo Werner (32.) schon in der ersten Hälfte alles klar. Nach der Pause legten Sabitzer (55.) und Werner (59.), der zudem einen Foulelfmeter (63.) verschoss, nach. Für Werner waren es vor 37.389 Zuschauern die Bundesligatore 50 und 51. Nürnbergs Tim Leibold hatte den Strafstoß mit einer Notbremse an Werner verursacht und dafür die Rote Karte gesehen.

Nürnberg legte die chronische Auswärtsschwäche auch in Leipzig nicht ab – im Gegenteil. Knapp zwei Wochen nach dem 0:7-Debakel bei Borussia Dortmund präsentierten sich die Franken abermals desolat, vom ersten Auswärtssieg der Saison war der Club erneut meilenweit entfernt. (APA, sid – 7.1.2018)