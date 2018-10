Berlin-Goalie Gikiewicz trifft und verhindert Unions erste Niederlage

Der Torhüter trifft in letzter Minute per Kopf zum 1:1

Ausgerechnet Torhüter Rafal Gikiewicz hat mit einem Last-Minute-Tor den Fußball-Zweitligisten Union Berlin vor der ersten Saisonniederlage bewahrt. Der aufgerückte polnische Schlussmann erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den umjubelten 1:1 (0:0)-Ausgleichstreffer der Eisernen gegen den 1. FC Heidenheim.

Zuvor hatte Heidenheims Stürmer Robert Glatzel, der in der 56. Minute nach einem Eckball freistehend einköpfen konnte, die Gäste in Führung gebracht. Unions erste Liga-Niederlage unter dem neuen Trainer Urs Fischer lag in der Luft, bis Gikiewicz bei einem Freistoß nach vorne eilte und den Ball nach einer Flanke ins Tor köpfte.

"Das ist schon außergewöhnlich, dass er den so eiskalt reinmacht. Hut ab!", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel bei Sky und fügte scherzhaft an: "Jetzt hat er schon einen Assist und ein Tor auf dem Konto, ich hoffe, das geht so weiter." (sid, 7.10.2018)