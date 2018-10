Alaba fällt fürs ÖFB-Team verletzt aus

Der Bayern-Verteidiger zog sich im Spiel gegen Mönchengladbach einen Muskelfaserriss zu

David Alaba wird dem ÖFB-Team für die kommenden beiden Spiele gegen Nordirland und Dänemark nicht zur Verfügung stehen. Der 26-Jährige hat am Samstag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach einen kleinen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel erlitten. "Ich habe mit Bayern-Teamarzt Dr. Müller-Wohlfahrt und mit David gesprochen. Er wird in den kommenden Tagen definitiv nicht trainieren können. Ich wünsche David eine rasche Genesung", sagt Teamchef Franco Foda.

Seitens des FC Bayern München geht man davon aus, dass Alaba in rund zwei Wochen wieder einsatzbereit sein wird. Über eine Nachnominierung entscheidet Foda am Sonntag. Das Nationalteam trifft Montagmittag im Trainingslager in Bad Waltersdorf zusammen. (red, 7.10.2018)