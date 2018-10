Medwedew versagt Nishikori den Heim-Titel in Tokio

Russischer Qualifikant verbessert sich nach Tokio-Triumph auf Rang 22. Marach/Pavic verlieren Peking

Tokio – Der russische Qualifikant Daniil Medwedew hat Kei Nishikori die Party im eigenen Land verpatzt. Medwedew besiegte am Sonntag beim ATP-500-Turnier in Tokio den als Nummer 3 gesetzten Wien-Starter recht sicher mit 6:2,6:4, womit Nishikori sein dritter Titel in der japanischen Metropole versagt blieb. Nishikori bleibt damit seit Memphis im Februar 2016 weiter ohne Turniersieg.

Für den erst 22-jährigen Medwedew war es nach Sydney und Winston-Salem schon sein dritter Saison-Titel. Der gebürtige Moskauer, der mit dem früheren Weltranglisten-Vierten Andrej Medwedew nicht verwandt ist, wird sich im Ranking um zehn Plätze auf Position 22 schieben. Er liegt damit so gut wie nie zuvor.

Marach/Pavic verlieren

Nichts wurde aus auch aus dem sechsten gemeinsamen Titel der ATP-Race-Leader Oliver Marach und Mate Pavic. Der 38-jährige Steirer und sein 13 Jahre jüngerer, kroatischer Partner mussten sich am Sonntag im Endspiel des ATP-500-Turniers in Peking Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA-2) mit 1:6,4:6 beugen. Für die Australian-Open-Sieger Marach/Pavic war es schon das 13. gemeinsame Endspiel auf der Tour.

Auf seinen insgesamt 22. Karriere-Titel im Doppel muss Marach weiter warten. Die nächste Gelegenheit bietet sich mit Pavic schon kommende Woche beim ATP-1000-Turnier in Shanghai. Das Duo ist schon seit einiger Zeit fix für die ATP World Tour Finals in London qualifiziert. (APA, 7.10.2018)