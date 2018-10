Hamilton triumphiert auch beim GP von Japan

Vettel nach Kollision mit Verstappen nur Sechster – Hamilton könnte WM-Titel im nächsten Rennen in Austin fixieren

Suzuka – Lewis Hamilton hat am Sonntag im Formel-1-Grand-Prix von Japan einen weiteren großen Schritt in Richtung seines fünften WM-Titels gemacht. Der englische Mercedes-Star landete in Suzuka seinen vierten Rennsieg in Serie. Sein WM-Rivale Sebastian Vettel im Ferrari kam nach einer Kollision mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen nicht über Rang sechs hinaus.

Titelverteidiger Hamilton baute seinen WM-Vorsprung auf Vettel damit vier Rennen vor Schluss auf 67 Punkte aus. Bereits nach dem nächsten Lauf in zwei Wochen in Austin in den USA könnte der 33-Jährige erneut als Weltmeister feststehen. Für Hamilton war es der 71. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, der neunte in dieser Saison. Der Brite setzte sich vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Verstappen durch. (APA, 7.10.2018)