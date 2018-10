Betrunkener riss Polizeihund in Wien Maulkorb herunter und wurde gebissen

39-Jähriger raufte auf der Wiener Wiesn – Polizist verletzt

Wien – Eher ruppig als zünftig ist es in der Nacht auf Freitag auf der Wiener Wiesn in der Leopoldstadt zugegangen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, wurde gerauft, ein 39-jähriger Gast verhielt sich besonders aggressiv. Beim Einschreiten der Beamten riss der stark Betrunkene einem Diensthund den Maulkorb herunter, worauf ihn der Vierbeiner biss. Der Mann wurde festgenommen und ins Spital gebracht.

Eine Besatzung der Diensthundeeinheit (PDHE) war von Bezirkskräften wegen einer Rauferei zur Unterstützung angefordert worden. "Am Ort herrschte eine äußert aufgebrachte Stimmung", hieß es im Bericht. Gleich mehrere Personen verhielten sich aggressiv. Der 39-jährige Österreicher wollte "unentwegt" auf einen Security-Mitarbeiter losgehen, was die Polizisten zu unterbinden versuchten. Deeskalierende Maßnahmen griffen nicht, der Mann wollte sich nicht beruhigen lassen.

Maulkorbattacke

Im Gegenteil: Der Alkoholisierte ging auch auf einen Beamten der PDHE los und attackierte ihn. Dieser ließ einen Hund eine "Maulkorbattacke" gegen den Angreifer durchführen. "Das ist die niedrigste Stufe des Gebrauchs eines Diensthundes als Waffe", erklärte Polizeisprecher Harald Sörös. Der Täter packte den Hund am Kopf und riss ihm den Beißkorb herunter – ein Biss war die logische Folge.

Bei dem Vorfall erlitt ein Polizist leichte Verletzungen. Mehrere Personen wurden wegen Raufhandels angezeigt, der Gebissene auch wegen schwerer Körperverletzung. (APA, 6.102.108)