Multimilliardäre: Die sieben reichsten Tech-Chefs

Erstmals wurde Bill Gates im heurigen Jahr vom Thron gestürzt und ist nicht mehr der reichste Mann der Welt

Nicht ohne Grund träumen viele kleine Start-Ups im Silicon Valley davon, eines Tages das nächste große Google oder Facebook zu sein. Die meisten der heute riesigen Konzerne haben wie sie selbst klein begonnen, heute haben sie einigen Personen einen milliardenschweren Reichtum beschert, welches von "Forbes" geschätzt wird. Eine Auflistung.

7. Steve Ballmer, ehemaliger Microsoft-CEO

foto: reuters/segar

Mit einem Vermögen von rund 42 Milliarden US-Dollar ist der ehemalige Chef von Microsoft einer der reichsten Männer der Welt. 2014 verließ er das Unternehmen nach 14 Jahren. Kritiker werfen ihm vor, vor allem in seinen letzten Jahren große Fehlentscheidungen getroffen zu haben. Beispielhaft dafür ist der Kauf von Nokias Handysparte, welcher 2013 7,4 Milliarden US-Dollar zu Buche schlug. 2016 verkaufte Microsoft sein Telefongeschäft wieder an das finnische Start-Up HMD Global – um 350 Millionen Dollar.

6. Sergey Brin, Google-Gründer

foto: ap/jin man

Sergey Brin gründete 1998 mit seinem Studeinkollegen Larry Page Google. Der Sitz des Unternehmens war zunächst in der Garage einer Greundin – heute besitzt Brin mehr als 53 Milliarden US-Dollar. Er ist weiterhin Unternehmenspräsident von Alphabet, der Mutter von Google. Zudem gilt er als der reichste Immigrant in den USA. Er ist ursprünglich in der Sowjetunion geboren.

5. Larry Page, Google-Gründer

foto: reuters/kelly

Gemeinsam mit Brin gründete Larry Page Google, heute ist er weiterhin als CEO von Alphabet tätig. Er besitzt rund 54 Milliarden US-Dollar und investiert regelmäßig in Start-Ups – etwa Kitty Hawk, einem Unternehmen für fliegende Taxis.

4. Larry Elison, Gründer von Oracle

foto: apa/afp/getty images/clive bruns

Rund 58 Milliarden US-Dollar soll Larry Ellison besitzen. Er gründete 1977 Oracle, bis 2014 war er CEO. Heute ist er noch als CTO tätig und weiterhin einer der reichsten Tech-Chefs der USA.

3. Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer

foto: ap/harnik

Während 2018 kein gutes Jahr für Facebook war, ist Mark Zuckerberg trotzdem weiterhin der drittreichste Tech-Chef. Er besitzt 61 Milliarden US-Dollar – und dank der enormen Popularität von Diensten wie Whatsapp und Instagram wird das wohl noch lange so bleiben.

2. Bill Gates, Microsoft-Gründer

foto: apa/afp/mandel ngan

24 Jahre lang war Bill Gates der reichste Mann der vereinigten Staaten und der Welt. Mit einem Vermögen von 97 Milliarden Dollar ist das auch kein Wunder, nun ist der 62-jährige Gründer von Microsoft an den zweiten Platz gerutscht

1. Jeff Bezos, Amazon-Gründer

foto: apa/afp/jim watson

160 Milliarden Dollar besitzt Jeff Bezos, Gründer des Online-Marktplatzes Amazon. Somit ist er erstmals der reichste Mann der Welt. In einem einzigen Jahr konnte er sein Privatvermögen fast verdoppeln – im Vorjahr soll es 81,5 Milliarden umfasst haben. (red, 24.11.2018)