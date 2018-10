Belgischer Jung-Profi stirbt nach Herzstillstand

Dritter Todesfall seit 2016

Brüssel – Der Radsport trauert um den Belgier Jimmy Duquennoy. Der 23-Jährige aus dem Team WB Aqua Protect (2. Division) starb laut Mitteilung seines Rennstalls am Freitagabend in seiner Wohnung an Herzversagen. Duquennoy war seit 2016 Profi.

Wie bei dem Klassikerspezialisten starben innerhalb der vergangenen zweieinhalb Jahre auch zwei andere belgische Nachwuchsfahrern an Herzstillstand. Im März 2016 kam der damals 22-jährige Daan Myngheer beim Criterium International ums Leben, im heurigen Frühjahr starb Michael Goolaerts bei Paris-Roubaix. (APA/sda, 6.10. 2018)