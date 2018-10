Massengrab mit 800 deutschen Soldaten in Wolgograd entdeckt

Weltkriegssoldaten nach ersten Untersuchungen im März 1943 gefallen

Wolgograd/Wien – Bei Bauarbeiten in Südrussland ist ein Massengrab mit rund 800 gefallenen deutschen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Bei der Verlegung einer Wasserleitung im Zentrum der einst heftig umkämpften Stadt Stalingrad (heute Wolgograd) seien Arbeiter auf das Grab gestoßen, teilte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit. Ein Teil des Grabes befinde sich jedoch unter einer Wohnsiedlung, eine Ausgrabung sei dort sehr schwierig.

Man habe die Gebeine aus dem Massengrab Soldaten zuordnen können, die im März 1943 ums Leben gekommen waren, hieß es vom Volksbund. Wegen Seuchengefahr seien die Männer damals neben Tierkadavern hastig in einer Schlucht begraben worden, die mitten im Stadtzentrum liegt.

Hintergrund

Der Sieg sowjetischer Truppen bei der Schlacht von Stalingrad gilt als Wendepunkt des Krieges. Im Winter 1942/43 waren nach Schätzungen rund 700.000 Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten ums Leben gekommen. Einige Historiker gehen von mehr als einer Million Toter, darunter auch zahlreiche Österreicher, aus. Tausende Soldaten waren bei eisigen Temperaturen erfroren, viele gelten noch immer als vermisst.

Der Volksbund arbeitet seit rund 25 Jahren gemeinsam mit russischen Behörden in dem Gebiet. Werden Überreste gefunden und mit Hilfe von Erkennungsmarken und Dokumenten eindeutig identifiziert, werden Angehörige kontaktiert. Die sterblichen Überreste werden dann in offizielle Soldatenfriedhöfe wie etwa Rossoschka rund 40 Kilometer außerhalb von Wolgograd umgebettet. Dorthin sollen auch die Gebeine aus dem neu entdeckten Massengrab gebracht werden. Im Wolgograder Gebiet fanden so rund 61.000 gefallene Soldaten ihre letzte Ruhe. (APA, 5. 10. 2018)