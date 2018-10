Hamilton holt in Japan die Pole vor Bottas

Mercedes dominiert das Qualifying von Suzuka. Vettel startet nur von Startplatz acht aus

Suzuka – Weltmeister und Titelfavorit Lewis Hamilton hat sich am Samstag im Qualifying des Formel-1-Grand-Prix von Japan in Suzuka die Pole Position gesichert. Der Engländer setzte sich vor seinem finnischen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas durch. Rang drei ging an den Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Ferrari-Star Sebastian Vettel landete nach einem Lapsus im Reifen-Poker nur auf Rang neun.

Der Deutsche bzw. sein Team verpokerten sich im Q3 mit der Reifenwahl, er hatte so gegen die "Silberpfeile" keine Chance. Noch auf trockener Piste war der Vierfach-Weltmeister mit Intermediate-Reifen auf die Strecke geschickt worden und kam so nicht an die mit weicherer Mischung bestückten Rivalen heran. Als dann wenig später Regen einsetzte, war das Qualifying gelaufen, die Positionen bezogen.

Vettel von Acht

In der Startaufstellung rückt Vettel durch eine Strafe gegen Esteban Ocan um eine Reihe auf Rang acht vor. Der Franzose muss das Rennen nun vom elften statt vom achten Startplatz in Angriff nehmen, da er im dritten freien Training unter roter Flagge die Geschwindigkeit in seinem Racing Point Force India nicht ausreichend reduziert hatte.

Weitere Profiteure der Rückversetzung Ocons in der weiter provisorischen Startaufstellung um drei Plätze sind sein mexikanischer Teamkollege Sergio Perez und der Monegasse Charles Leclerc im Sauber. Sie nehmen das fünftletzte Saisonrennen nun aus der fünften Reihe von den Startplätzen neun und zehn aus in Angriff.

Aussicht

Es war bei weitem nicht der erste Ferrari-Lapsus in dieser Saison, in der Vettel nach zwischenzeitlicher Führung in der WM-Wertung 50 Punkte hinter Leader Hamilton auf Rang zwei liegt. Bei – inklusive Suzuka – nur noch fünf ausstehenden Rennen, kann Vettel auch im Fall von fünf Siegen aus eigener Kraft nicht mehr Weltmeister werden. Von einem Erfolg in Suzuka ist der 31-Jährige aber nach dem Qualifying weit entfernt.

"Es ist nicht die Position, die wir verdienen", sagte Vettel nach getaner Arbeit. "Wir haben mehr Speed als für Rang neun, aber morgen ist ein neuer Tag." Also wieder einmal Durchhalteparolen von Ferraris Toppilot. Hamilton hingegen landete einen verbalen Seitenhieb gegen Ferrari: "Das ist einfach der Unterschied. Wenn es um die richtigen Entscheidungen unter Druck geht, sind wir das beste Team der Welt."

Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen schaffte es immerhin auf Rang vier und somit in Reihe zwei. Neben ihm wird am Sonntag (7.10 Uhr MESZ, live ORF eins) der Niederländer Max Verstappen im Red Bull stehen. Der seit vergangenen Sonntag 21-Jährige könnte Hamilton und Bottas am Start gefährlich werden. Kommen die Mercedes aber als Erster und Zweiter aus Runde eins, sollten sie freie Fahrt haben.

Schütteln

Während am Ende des Q3 Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene den Kopf schüttelte, lief Mercedes-Boss Toto Wolff strahlend durch die Boxengasse. Hamilton hatte davor auch alle drei Trainings gewonnen. "Mit dem Timing haben wir es ganz genau erwischt. Am Ende war es eine Super-Session", erklärte der Österreicher, wobei er zu erkennen gab, dass er Ferraris Reifenwahl auch nicht ganz nachvollziehen konnte.

Für Hamilton ist es die 80. Pole-Position, die insgesamt vierte bei einem Japan-Grand-Prix. Seine schnellste Runde im Q3 wurde mit 1:27,760 Minuten gezeitet, Bottas kam auf 1:28,059. Verstappen hatte bereits satte 0,998 Sekunden Rückstand auf den Skandinavier, Räikkönen lag eine weitere knappe halbe Sekunde dahinter. In Reihe drei reihten sich Roman Grosjean (FRA/Haas und Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) ein.

Sollte sich Hamiltons Vorsprung auf Vettel in der WM am Sonntag nicht verringern, könnte er seinen fünften WM-Titel schon am 21. Oktober beim Grand Prix der USA in Austin unter Dach und Fach bringen. Damit würde er mit der argentinischen Legende Juan-Manuel Fangio gleichziehen und in diesem Ranking nur noch den siebenfachen deutschen Weltmeister Michael Schumacher vor sich haben.

Eine Vorentscheidung könnte das Rennen in Suzuka auch in der Konstrukteurs-WM bringen, in der Mercedes 53 Punkte vor Ferrari liegt. Red Bull ist mit exakt 150 Zählern weniger als die "Scuderia" auf Rang drei einzementiert. Daniel Ricciardo wird es am Sonntag schwer haben, viele Punkte auf das Red-Bull-Konto beizusteuern, schied er doch im Q2 ohne Zeit aus und geht nur von Startplatz 15 aus ins Rennen. (APA, red, 6.10.2018)

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand Prix von Japan in Suzuka vom Samstag:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:27,760 Minuten

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:28,059

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:29,057

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:29,521

5. Romain Grosjean (FRA) Haas F1 1:29,761

6. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 1:30,023

7. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1:30,093

8. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:30,126

10. Sergio Perez (MEX) Force India 1:37,229 (alle in Q3)

11. Charles Leclerc (MON) Sauber 1:29,864

12. Kevin Magnussen (DEN) Haas F1 1:30,226

13. Carlos Sainz jr. (ESP) Renault 1:30,490

14. Lance Stroll (CAN) Williams 1:30,714

15. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull ohne Zeit (alle in Q2)

16. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:30,361

17. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1:30,372

18. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:30,573

19. Stoffel Vandoorne (BEL) Renault 1:31,041

20. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:31,213 (alle in Q1)