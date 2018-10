Opernsängerin Montserrat Caballé gestorben

Die Sängerin starb im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Barcelona

Barcelona – Die spanische Starsopranistin Montserrat Caballé ist tot. Sie starb im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Barcelona, wie das Krankenhaus Hospital de la Santa Creu i Sant Pau am Samstag mitteilte. Caballé hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme.

Die weltberühmte Sopranistin lag seit zwei Wochen im Krankenhaus, sie hatte bereits seit mehreren Jahren gesundheitliche Probleme. Nach einem Sturz vor einigen Jahren trat die Operndiva zumeist sitzend auf und war oft auf einen Rollstuhl angewiesen.



Die Totenwache für Caballé findet am Samstag statt, die Sängerin wird am Montag bestattet, wie Behörden mitteilten.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bedauerte auf Twitter die "traurige Nachricht". "Eine große Botschafterin unseres Landes ist gestorben. Montserrat Caballé, ihre Stimme und ihre Sanftmut werden aber immer bei uns bleiben", schrieb der Sozialist. (APA, 6.10.2018)