Republikanerin Collins und Demokrat Manchin werden für Kavanaugh stimmen

Die Ernennung des umstrittenen Juristen Brett Kavanaugh zum Höchstrichter auf Lebenszeit ist damit so gut wie fix

Washington – Nachdem der US-Senat am Freitagnachmittag mit 51 zu 49 Stimmen dafür votierte zu einer finalen Abstimmung rund um die Ernennung des US-Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh zu schreiten, warten nun alle gespannt auf die tatsächlichen Abstimmungsintentionen der Senatoren. Die Republikanerin Lisa Murkowski hatte bereits signalisiert, nicht für den aufgrund Vorwürfen sexueller Belästigung umstrittenen Juristen stimmen zu wollen. Sie glaube zwar, dass der Jurist ein "guter Mann" sei, aber er sei aus ihrer Sicht nicht der "richtige Mann" für das Gericht zu dieser Zeit, sagte die Senatorin am Freitag laut Medienberichten.

foto: reuters/yuri gripas Lisa Murkowski stimmte als einzige Republikanerin dagegen Kavanaughs Richterernennung einer finalen Abstimmung zu unterziehen.

Ihr Parteikollege Jeff Flake deutete dagegen seine Unterstützung bei der für Samstag erwarteten Abstimmung an. Flake sagte, er werde für Kavanaugh stimmen, sofern sich nicht etwas Großes ändern werde. Sowohl Flake als auch Murkowski galten als mögliche Abweichler von der Parteilinie der Republikaner. Damit richtete sich der Fokus auf eine dritte Senatorin: Susan Collins. Noch bevor sie zu Wort kam, wurde die Senatorin von Protestierenden unterbrochen, die ein Nein bei der Abstimmung forderten. Sie sagte sie glaubte sehr wohl den Aussagen von Ford, wonach diese ein Opfer sexueller Gewalt sei, jedoch hätte niemand der geladenen Zeugen die versuchte Vergewaltigung bezeugen.

foto: reuters/mary calvert Susan Collins will für Brett Kavanaugh stimmen.

Kurz nachdem sie ein flammendes Plädoyer für das #MeToo-Movement abschloss – zahlreiche Opfer sexueller Gewalt hätten sich ihr kürzlich zum ersten Mal geöffnet –, verkündete sie, dass sie für die Ernennung Brett Kavanaughs stimmen werde. Die Anschuldigunge erfüllen nicht den 'Wahrscheinlicher als nicht'-Standard", so die Senatorin.

Nachdem auch der Demokrat Joe Manchin sein Ja für Kavnaugh bestätigte, ist Kavanaughs Nominierung so gut wie fix. Damit Kavanaugh verhindert werden hätte könnte, hätten mindestens zwei republikanische Senatoren gegen Parteilinie und alle Demokraten mit Parteilinie stimmen müssen. Die Abstimmung wird morgen somit wohl wieder 51 zu 49 ausgehen.

Bei 50/50 käme Pence ins Spiel

Sollten am Ende dennoch 50-Ja-Stimmen, 50-Nein-Stimmen gegenüberstehen, würde der Vize-Präsident der USA, Mike Pence, das "tie-breaking-vote" aller Wahrscheinlichkeit nach zugunsten der Republikaner vollziehen. Das wäre ein Novum bei der Bestellung von Richtern für den Supreme Court.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Abstimmung gab es zahlreiche Entwicklungen die für Aufsehen sorgten. Da war zum einen die Anhörung vor dem US-Senat am Donnerstag der vergangenen Woche, bei der die meisten Zuseher und politischen Kommentatoren, den Aussagen des vermeintlichen Opfers Blasey Ford mehr Glauben schenkten als dem Juristen. Ford wirft Kavanaugh vor, im Sommer 1982 auf einer Teenagerparty versucht zu haben, sie zu vergewaltigen.

Trump sieht "bezahlte Demonstranten"

Im Senatsgebäude kam es dann spätestens seit Donnerstag zu massiven Protesten gegen eine etwaige Ernennung Kavanaughs zum Höchstrichter auf Lebenszeit, die auch am Freitag anhielten. Nach Angaben der Polizei wurden mehr als 300 Personen vorübergehend festgenommen, weil sie ein Gebäude des Senats blockiert hatten. US-Präsident Donald Trump behauptete daraufhin die Demonstranten seien "bezahlte Profis". "Schaut euch all die professionell gemachten identischen Schilder an", schrieb Trump am Freitag beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Diese Schilder sind nicht aus Liebe im Keller entstanden." Der Investor George Soros und andere hätten die Demonstranten bezahlt, so der US-Präsident.

Demokraten kritisierten auch immer wieder, dass der Umfang der FBI-Untersuchung zur eng war, etwa Kavanaughs exzessive Trinkgewohnheiten dabei nicht untersucht wurden. (faso, APA, 5.10.2018)