Morgen-Update für Samstag, den 6.10.2018: Metoo, Don't smoke und Kavanaugh

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Ein Jahr #metoo: Mehrheit für härtere Gesetze gegen sexuelle Belästigung

Rund 750.000 für Don't-smoke-Volksbegehren, Strolz rappt dafür

[International] Frankreichs Identitäre dringen in Aquarius-Büro in Marseille ein

US-Höchstrichterkandidat Kavanaugh nimmt vorletzte Hürde im Senat

[Video] Was ist typisch österreichisch? Die Gemütlichkeit! Die kann aber ganz schön verstörend sein, wie manche, die hierher gezogen sind, berichten

Am Samstag heulen in ganz Österreich die Zivilschutzsirenen

[Web] Facebook-Rivale Snapchat will 2019 schwarze Zahlen schreiben

[Kultur] Warum die Versteigerung dieses Schieles eine Sensation ist

[Essen] Ein neuer, fantastischer Italiener in Wien? Hier lang

[Wetter] Es ist meist freundlich! Einzelne Schauer sind nur am westlichen Alpenhauptkamm möglich.

[Zum Tag] Mit dem Warner Bros.-Film "The Jazz Singer" wurde 1927 in New York der erste Tonfilm in Spielfilmqualität der Geschichte uraufgeführt.