Ein Bild, tausende Dollar: Wieviel Influencer verdienen

Eine Mitarbeiterin einer Influencer-Marketingagentur hat verraten, wieviel Unternehmen pro Posting zahlen

Influencer können viel Geld verdienen, wenn sie ausreichend Follower haben. So viel, dass es sich in den USA mittlerweile für Schüler und Studenten zu einem populären Nebenjob entwickelt hat, nebenbei als eine Art Influencer zu arbeiten. Dem Magazin "The Atlantic" etwa erzählten kürzlich eine 13-Jährige, dass sie auf diese Weise pro Posting auf der Bildplattform Instagram 50 US-Dollar verdient. Es sei der "einfachste Weg", um an Geld zu gelangen, da man "nicht stundenlang physische Arbeit leisten muss", wie es etwa beim Babysitten oder in Geschäften der Fall wäre. Doch wieviel verdienen Influencer eigentlich?

10.000 Follower = rund 100 Euro

Eine Mitarbeiterin einer Influencer-Marketingagentur hat das nun der BBC verraten. So verdienen Influencer mit 10.000 Followern ungefähr 100 Pfund (113 Euro) pro Instagram-Posting. Ab 30.000 Followern sei es möglich, circa 750 Pfund (rund 850 Euro) zu verdienen. Dann steigt die Kurve etwas langsamer an.

Unterschiedliche Einnahmen

Der Mitarbeiterin zufolge könne man mit einer Million Follower rund 10.000 Pounds (~11.400 Euro) für ein Posting bekommen. Jedoch variiere der tatsächliche Verdienst: So kann man mehr verlangen, wenn ein Wischen in der Instagram-Story zu der Website des Unternehmens führt, oder wenn die Biografie des eigenen Accounts zum jeweiligen Produkt verlinkt. Auch würden langfristigere Kooperationen mehr Geld einbringen.

Personen wie die Reality-Schauspielerin Kylie Jenner, welche 116 Millionen Instagram-Follower hat, könne mit einem Posting ungefähr 900.000 Euro verdienen. (red, 9.2.2019)