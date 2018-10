Justiz hat BVT-Razzia-Akteure im Visier

Das sorgt für Häme bei der Opposition. Die SPÖ nominierte die FPÖ-Abgeordneten "für den Großen Aluhut 2018". Neos -Abgeordnete Stephanie Krisper warf der FPÖ vor, "nur an billiger Parteipolitik" interessiert zu sein. Tatsächlich hatte die Neos-Politikern im U-Ausschuss aufgezeigt, dass große Diskrepanzen zwischen den Wahrnehmungen von Staatsanwaltschaft und Kickl bestehen. Auch, was die Gründe für die übereilte Razzia betrifft, gibt es noch offene Fragen, wie die Neos zeigten (siehe Wochenrückblick unten). Die FPÖ argumentierte hingegen, die Opposition mache "aus jeder Mücke einen Elefanten". (Renate Graber, Fabian Schmid, Maria Sterkl, 7.10.2018)

Der Präsident des Straflandesgerichts Wien, Friedrich Forsthuber, weist nun zurück, schon vorab von der Razzia im BVT gewusst zu haben. Er habe von der WKStA zwar den Hinweis erhalten, dass "ein sensibles Verfahren" gegen "hochrangige Mitarbeiter des Innenministeriums" geführt werde, und dass man in Kürze einen Antrag auf Zwangsmaßnahme stellen werde. Dass es dabei um eine Razzia geht und dass diese Razzia im BVT stattfinden solle, habe er erst am Tag nach der Hausdurchsuchung erfahren. Zuvor war Gegenteiliges berichtet worden.

In den Augen des BVT-Mitarbeiters und seines Anwalts Johannes Neumayer erfüllt dieses Verhalten den Tatbestand der Vorteilszuwendung. Der Kabinettsmitarbeiter, für den die Unschuldsvermutung gilt, war nicht zu erreichen. Im Innenministerium heißt es, man erteile zu laufenden Verfahren "keine Auskunft". In der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde die Anzeige offenbar noch nicht erfasst, ein Sprecher konnte den Fall nicht bestätigen.

Am 1. März hielt Schmudermayer ein Telefonat fest, in dem der Mann gesagt habe: "Sollten wir ein finanzielles Problem haben, betreffend der Beschaffung der nötigen Ausrüstung, so könnte Kickl Moser ( Justizminister; Anm. ) jederzeit anrufen. Das betrifft auch die personelle Ausstattung."

DIE DRITTE U-AUSCHUSS-WOCHE – Wer was wozu und wem sagen konnte:

Überstürzte Razzia

Während bislang erklärt wurde, dass die Razzia im BVT aus Angst vor einer "Fernlöschung" von Daten so überhastet stattfinden musste, brachte WKStA-Leiterin Ilse Maria Vrabl-Sanda eine neue Version auf: Man habe aus Angst vor einem Leak so schnell handeln müssen.

Ohne Protokoll

Neu ist auch, dass eine zentrale belastende Angabe nicht in einer Zeugenvernehmung gemacht wurde, sondern in einem informellen Gespräch. Wichtig ist das, weil in so einem Gespräch keine Wahrheitspflicht gilt und kein Protokoll geführt wird.

Zeugenbriefings

Innenminister Kickl behauptete, die Staatsanwälte seien am 20. Februar über "Voranhörungen" der Zeugen informiert worden. Die Staatsanwälte wiesen das zurück.

Goldgrubers Doppelrolle

Justiz-Generalsekretär Christian Pilnacek bemängelte, dass ihn sein Pendant im Innenministerium nicht kontaktiert hatte. Für die WKStA trat Peter Goldgruber jedoch nicht als Generalsekretär, sondern als Anzeiger auf. (fsc, sterk)