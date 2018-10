Chip-Anlagenbauer Exyte sagt milliardenschweren Börsengang ab

Als Begründung gibt das Unternehmen an, dass die Marktbedingungen nicht günstig seien

Der deutsche Spezial-Anlagenbauer Exyte legt seine Pläne für einen milliardenschweren Börsengang auf Eis. Die aktuellen Marktbedingungen seien nicht ideal für eine Emission, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Finanzkreisen zufolge hatte Exyte beim Gang an die Frankfurter Börse einen Börsenwert von 2,5 bis 3 Milliarden Euro angestrebt und wollte 25 bis 30 Prozent an den Markt bringen.

Konnte sich nicht durchsetzen

Aber offenbar konnte sich das Unternehmen mit seinen Preisvorstellungen nicht durchsetzen. "Wir halten an unserer Plänen fest, aber wir haben keinen Zeitdruck und werden auf die richtigen Marktbedingungen warten", sagte Exyte-Chef Wolfgang Büchele. Exyte stellt vor allem staub- und partikelfreie Reinräume für die Chip-Produktion her. (APA/Reuters, 5.10.2018)