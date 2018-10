TV-Tipps für Samstag, 6. Oktober

Premiere: "Die Muse des Mörders" mit Christiane Hörbiger. Gottschalks große 68er-Show und Godzilla

7.20 KASPERL

Servus Kasperl – Kasperl & Leopold Eine Hexe verzaubert den Bürgermeister, um seine Frau zu werden. Kasperl und Leopold wollen das verhindern. Sie raten der Hexe hoffentlich, das nächste Mal einfach selbst für das Amt der Bürgermeisterin zu kandidieren.

Bis 07.45, ORF1

10.00 KINDERMAGAZIN

Olis Wilde Welt – Auf dem Bauernhof Der wissbegierige Löwe mit den grünen Haaren lernt heute die heimischen Tiere und die Reitkunst kennen.

Bis 10.20, Kika

16.45 DOKU

Yucatán – Im Land der Maya Der Österreicher Herbert Nitsch praktiziert einen außergewöhnlichen Hochleistungssport: Er taucht ohne Sauerstoffflaschen und hält als sogenannter Freediver den Weltrekord im Tieftauchen. Diese besondere körperliche Fähigkeit wollen Wissenschafter des mexikanischen Archäologie-Instituts nutzen, um erstmals einen Blick in jene versteckten Tunnel und Kammern der Kulthöhlen aus der Maya-Kultur zu werfen. Bis 17.30, 3sat

20.15 KRIMI

Die Muse des Mörders (D/Ö 2017, Sascha Bigler) Madeleine "Mado" Montana (Christiane Hörbiger) lebt in ihrer selbsterschaffenen Welt und bildet sich ein, immer noch eine berühmte Bestsellerautorin zu sein. Die tabulose Zynikerin führt eine scharfe Zunge gegen alles und jeden – auch gegen ihren eigenen Sohn Oliver (Florian Teichtmeister). Als ein Serienmörder Wien in Angst und Schrecken versetzt, stellt sich heraus, dass die Verbrechen Szenarien aus Madeleines Büchern nachstellen. Auftakt des ORF-Schwerpunkts zum 80. Geburtstag Hörbigers. Bis 21.50, ORF2

foto: orf/mona film/petro domenigg Christiane Hörbiger (Madeleine Montana), Florian Teichtmeister (Oliver Sandberg).

20.15 SHOW

Gottschalks große 68er-Show Mit einer großen Musikshow im ZDF feiert Thomas Gottschalk das Jahr 1968. Im Hamburger Mehr!-Theater präsentiert er internationale Stars und die Hits eines unvergesslichen Jahres. Zu den internationalen Stars des Abends zählen Musiklegenden wie Melanie, Donovan, Chris Thompson und The Box Tops. Außerdem überraschen Wolfgang Niedecken, Katie Melua, Andreas Gabalier, Vanessa Mai, David Garrett und Stefanie Heinzmann mit eigenen Liveinterpretationen weltberühmter 68er-Songs. Bis 22.45, ZDF

20.15 SHOW

Ich weiß alles! Jörg Pilawa präsentiert das neue internationale Quiz. Im Mittelpunkt stehen Kandidatinnen und Kandidaten, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit ihrem unglaublichen und vielseitigen Wissen zum Staunen bringen möchten. Bis 23.40, ORF1

20.15 FLUCHTVERSUCH

Les Misérables (USA/D/GB 1998, Bille August) Nach neunzehn Jahren Zwangsarbeit wegen Diebstahls eines Brotes wird Jean Valjean (Liam Neeson) freigelassen. Mit der Hilfe eines barmherzigen Bischofs wird er zum angesehen Bürger und Bürgermeister. Bis ihn seine Vergangenheit einholt.

clairedanesvideos Les Miserables, 1998.

Bis 22.45, Servus TV

20.15 FANTASY

Harry Potter und der Orden des Phönix (Harry Potter and the Order of the Phoenix, USA/GB 2007, David Yates) Wie jedes Jahr verbringt Zauberlehrling Harry Potter die Sommerferien bei seinen fiesen Verwandten, den Dursleys. Kurz vor Schulbeginn greifen zwei Dementoren Harry und seinen Cousin Dudley an. Mit einem Patronus-Zauber kann Harry die Dementoren abwehren. Für den Gebrauch von Zauberei außerhalb der Schule wird er in das Zaubereiministerium zitiert. Bis 23.00, Sat1

movieclips classic trailers Harry Potter und der Orden des Phönix

20.15 SCI-FI-THRILLER

Godzilla (USA /J 1998, Ronald Emmerich) Französische Atombombentests verursachten auf Inseln im Pazifischen Ozean eine Mutation von Echseneiern. Bald macht sich eine Riesenechse daran, New York zu zertrampeln. Bis 22.55, RTL 2

bunch of trailers Godzilla

21.50 DOKU

Künstliche Intelligenz – schlauer als wir? Der Siegeszug intelligenter Geräte scheint unaufhaltbar. Werden sie bald schlauer sein als wir? Oder uns sogar ersetzen? Wir können heute noch nicht abschätzen, welchen Platz künstliche Intelligenz tatsächlich in unserem Leben einnehmen wird.

Bis 22.45, Arte

22.00 KOMÖDIE

Dinner for Two (Ö 2003, Ulli und Xaver Schwarzenberger) Für die Hausfrauen Steffi (Marianne Mendt) und Sophie (Gisela Schneeberger) ist das exklusive Cateringunternehmen die Verwirklichung eines langgehegten Traums. Doch dann läuft alles schief. Eine nette Komödie mit Wiener Lokalkolorit. Bis 23.30, BR

23.50 SHOW

Die beste Show der Welt Joko und Klaas präsentieren im Wechsel ihre Ideen für gute Fernsehunterhaltung. In der heutigen Folge sieben revolutioniert Joko den Fußball und entwickelt die Sportart weiter: Flutschball. Klaas kontert mit einer Musikshow.

Bis 3.00, Pro7

23.55 PSYCHODRAMA

Invasion (D/Ö 2012, Dito Tsintsadze) Josef (Burkhart Klaußner) lebt ganz allein in einer großen alten Villa. Er hat Frau und Sohn verloren und keinen Lebensmut mehr. Da lernt er unverhofft die Cousine seiner verstorbenen Frau kennen, die sich mit weiteren Verwandten langsam in seinem Leben einistet. Josef wird von seiner neuen Familie auf subtile Weise manipuliert. Bis 1.35, ARD

FÜR SAMSTAG