Auto fährt in Berlin in Personengruppe – mehrere Verletzte

Polizei bestätigt Vorfall in Charlottenburger Helmholtzstraße – Ursache noch unklar

Berlin – In Berlin sind am Freitag mindestens sechs Personen verletzt worden, als ein Auto in eine Gruppe von Passanten vor einem Café fuhr. Die Polizei bestätigte den Vorfall in der Helmholtzstraße in Charlottenburg, vier der sechs Betroffenen hätten lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Das Fahrzeug sei vor dem Lokal zum Stehen gekommen. Auch an dem Gebäude entstanden schwere Schäden. Der Berliner Rundfunk RBB berichtete online, die Behörden hielten gesundheitliche Probleme des Lenkers für möglich. Die Feuerwehr wollte eine Ursache des Vorfalls vorerst nicht nennen, später sprach eine Auskunftsperson ebenfalls von einem "Unfall". Ein Sprecher der Polizei ergänzte, es handle sich "nicht um einen Fall von Amok". (red, 5.10.2018)