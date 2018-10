Thailand: Lorenzo stürzt schwer, Dovizioso mit Bestzeit

Spanier blieb im Training von Thailand ohne weitere Verletzungen

Buriram – Jorge Lorenzo ist auch im Training für den Motorrad-Grand-Prix von Thailand schwer gestürzt. Der fünffache Weltmeister und aktuelle WM-Vierte im MotoGP verzeichnet zwei Wochen nach seinem Sturz in Aragon, bei dem er sich Zehe und Mittelfußknochen gebrochen hatte, erneut einen wilden "Highsider" und musste ärztlich untersucht werden. Es sind aber keine weiteren Verletzungen hinzugekommen.

Der derzeit auf Krücken gehende Spanier hatte erst am Donnerstag die ärztliche Freigabe für einen Start in Buriram bekommen. Bestzeit erzielte am Freitag bei 31 Grad sein Ducati-Markenkollege Andrea Dovizioso (ITA), drei Hundertstel vor Maverick Vinales auf der Yamaha. (APA, 5.10.2018)