Historischer Kalender: 7. Oktober

1848 – Oktoberrevolution in Wien: Kaiser Ferdinand I. flieht mit dem Hof nach Olmütz. Der Reichstag – wegen des Auszugs der rechten Abgeordneten ein von der Linken dominiertes Rumpfparlament – setzt einen "Sicherheitsausschuss" ein, die Arbeiter bilden einen bewaffneten Verband, die "Mobilgarde".

1858 – König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen wird durch Kabinettsbeschluss für geisteskrank und regierungsunfähig erklärt. Sein Bruder, Kronprinz Wilhelm, der spätere deutsche Kaiser (Wilhelm I.), übernimmt die Regentschaft.

1918 – Ein deutsches Kampfflugzeug schießt versehentlich einen Schweizer Fesselballon ab. Die deutsche Reichsregierung bringt ihr "aufrichtiges Bedauern" über den Vorfall zum Ausdruck.

1928 – Äthiopien: Staatsstreich des Regenten Ras Tafari Makonnen, der den Negus-Titel annimmt und sich 1930 – nach dem Tod der Kaiserin Zauditu (Judith), Tochter von Menelik II. – als Haile Selassie I. zum Kaiser krönen lässt.

1933 – Durch die Fusionierung der zwei größten Fluggesellschaften Frankreichs entsteht die "Air France".

1943 – In New York wird das Musical "One Touch of Venus" von Kurt Weill uraufgeführt.

1958 – In Frankreich wird das Verhältniswahlrecht durch das Mehrheitswahlrecht ersetzt, das der von General Charles de Gaulle geschaffenen Fünften Republik ein stabiles Regierungssystem bringt.

1963 – US-Präsident John F. Kennedy unterzeichnet den Atomteststoppvertrag zwischen den USA, Großbritannien und der UdSSR.

1968 – Unterzeichnung des Vertrages zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl über die Errichtung einer eigenständigen Diözese Feldkirch, die das Territorium des Bundeslandes Vorarlberg umfasst. Bruno Wechner wird erster Vorarlberger Diözesanbischof.

1973 – Der Irak verstaatlicht die im Land befindlichen Anlagen der US-Erdölgesellschaften "Standard Oil" und "Mobil Oil".

1988 – Die EG eröffnet ihre offizielle Handelsmission in der Volksrepublik China.

1993 – US-Präsident Bill Clinton beschließt einen Kurswechsel in der amerikanischen Somalia-Politik und ein Abgehen von Militäraktionen. Der Truppenabzug aus dem ostafrikanischen Bürgerkriegsland soll bis März 1994 abgeschlossen sein.

2003 – Der gebürtige Österreicher Arnold Schwarzenegger wird zum Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien gewählt.

2008 – Ein 450 Kilo schwerer Mexikaner, der noch vor wenigen Tagen im Fernsehen um Hilfe beim Abnehmen gebeten hatte, stirbt an Herzversagen. Für Jose Luis Garza kommt auf dem Weg in ein Spital jede Hilfe zu spät.

Geburtstage:

Oscar Pollak, öst. Journalist u. Schriftst. Chefredakteur der "Arbeiterzeitung" (1893-1963)

Ali Kafi, alger. Politiker (1928-2013)

Sunnyi Melles, schwz.-öst. Schauspielerin (1958- )

Toni Braxton, US-Popsängerin (1968- ) (n.a.A. 1967- )

Todestage:

Andrea del Verrocchio, ital. Bildhauer (1435-1488)

James K. Pollock, US-Jurist (1898-1968)

Gustaf Gründgens, dt. Schausp. u. Reg. (1899-1963)

Cyril James Cusack, irischer Schausp. (1910-1993)

(APA, 7.10.2018)