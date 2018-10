Hamilton-Machtdemonstration im Suzuka-Training

Der WM-Leader setzt in beiden Trainingseinheiten die klare Bestzeit in den Asphalt

Suzuka – Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat Sebastian Vettel im Freitagstraining beim Großen Preis von Japan keine Angriffsfläche geboten. Der Mercedes-Pilot aus England setzte in Suzuka in 1:28,217 Minuten die klare Bestzeit vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland/+0,461 Sekunden). Hamiltons Titelrivale Vettel war im Ferrari auf seiner erklärten Lieblingsstrecke als Dritter 0,833 Sekunden langsamer.

Vettel ist beim fünftletzten Saisonrennen (Sonntag, 7.10 Uhr MESZ/ORF eins/RTL) in der Pflicht, der Rückstand des Heppenheimers auf Hamilton in der Fahrerwertung beträgt 50 Punkte. Vettel kann die WM damit nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen, doch selbst der dringend benötigte Sieg in Suzuka dürfte dem 31-Jährigen angesichts der klaren Kräfteverhältnisse nur bei außergewöhnlichen Vorkommnissen gelingen.

Der angekündigte Starkregen mit Windböen blieb am Freitag aus. Von den Ausläufern des Taifuns "Kong Rey" waren nur ein paar Tropfen zu spüren. Im Qualifying am Samstag (8.00 Uhr MESZ/RTL) soll es allerdings nass werden. Für das Rennen am Sonntag werden Sonnenschein und Temperaturen um 30 Grad erwartet. (sid, 5.10.2018)

Ergebnisse der freien Freitag-Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Japan in Suzuka:

2. Session:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:28,217 Min.

2. Vallteri Bottas (FIN) Mercedes +0,461 Sek.

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 0,833

4. Max Verstappen (NED) Red Bull 1,040

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1,281

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1,296

7. Esteban Ocon (FRA) Racing Point Force India 1,818

8. Romain Grosjean (FRA) 2,223 Haas

1. Session:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:28,691 Min.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,446 Sek.

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +0,682

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,936

5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,994

6. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,150

7. Esteban Ocon (FRA) Racing Point Force India +1,900

8. Romain Grosjean (FRA) Haas +2,123