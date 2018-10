Montagsfrage: Wissen Sie, was Sie brauchen?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Was Menschen brauchen, kann sich stark unterscheiden. Manche Dinge dienen schlicht zum Überleben. Andere werden oft auch nur vermeintlich gebraucht. Es wird suggeriert, dass all die Produkte am Markt gebraucht werden, und oft glaubt man das auch.

Während man bei Materiellem häufig den Bedarf sieht, vergessen manche Menschen oft, dass auch emotional einiges gebraucht wird, um ein gutes und gesundes Leben zu führen. Man sehnt sich nach Ruhe, Nähe, Sicherheit und emotionaler Ausgeglichenheit, kann es aber gar nicht richtig benennen. Oder wissen Sie immer, was Ihnen guttut? Kennen Sie sowohl ihre materiellen als auch die emotionalen Bedürfnisse? Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" folgende Frage:

Wissen Sie, was Sie brauchen?

Auf sich hören, um herauszufinden, was man braucht. Was brauchen Sie?

