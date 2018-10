Späte Rapid-Niederlage bei Kühbauer-Debüt in Glasgow

Rapid fand seine Offensivambitionen wieder, vermisste aber weiter jegliche Spielstruktur. In der vierten Minute der Nachspielzeit verschenkte Potzmann den Ball als letzter Mann, Morelos schloss den Konter mit dem 3:1 ab. Vor einer fantastischen Kulisse setzte es eine in dieser Höhe verdiente Niederlage für Rapid.Villarreal rettete im Parallelspiel gegen Lok Moskau ein 3:3. Rapid muss in drei Wochen (25.10.) zu den Spaniern. (schau, 4.10.2018)

Aber dann, Minute 68: Ejaria köpfelte aus wenigen Metern, Strebinger flog nach rechts, fuhr die Pranke aus, parierte. Eine überragende Reaktion. Rapids Offensivabteilung war in der zweiten Halbzeit kollektiv abgemeldet. Dennoch wackelten die Grün-Weißen dem Remis entgegen, bis Sonnleitner Morelos im Strafraum umgrätschte. Klarer Elfmeter, Tarvenier trat an, traf zum 2:1 (84.).

Zweite Halbzeit, ähnliches Bild: Glasgow war frischer, flotter, aber auch nicht sonderlich gefährlich. Am unterhaltsamsten war noch Gerrard, der bei jedem Kleinstfoul an der Seitenlinie randalierte.

Stimmen

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Stolz kann man bei einer Niederlage nie sein. Es war ein sehr zweikampfstarkes Spiel, in der ersten Hälfte haben wir da Präsenz gezeigt. Wir haben nichts zugelassen, gehen in Führung und kassieren dann leider schnell den Ausgleich. Das war der 'Game-Changer'. Denn wenn wir das 1:0 rüberbringen bis zur Pause, dann kriegen wir die zweite Luft und der Druck für die Schotten steigt. Bei den Rangers hat man gesehen, die haben nach der Pause die hohe Zweikampfpräsenz beibehalten, das ist uns nicht mehr so gelungen. Trotzdem haben wir wenig zugelassen."

Mario Sonnleitner (Rapid-Innenverteidiger): "In der ersten Halbzeit gehen wir in Führung, haben das Spiel gut kontrolliert. Wir wussten, dass sie in der zweiten Halbzeit mit viel Elan kommen werden. Es war dann wenig Entlastung da. Wir haben gewusst, dass die Rangers ein sehr intensives Spiel spielen. Aber wir haben sehr gut dagegen gehalten, bis zur 80. Minute war es in Ordnung. Alles in allem sind wir nicht zufrieden, aber hier werden noch andere Mannschaften verlieren."

Stefan Schwab (Rapid-Kapitän): "Das 1:1 zur Pause war angerichtet für uns. Dann hören wir zweite Halbzeit auf, Fußball zu spielen, lassen uns reindrängen. Sie haben das Tor erzwungen, wir hatten keine Entlastung mehr. Schade, in der 84. das Tor zu bekommen, den Punkt hätten wir mitnehmen können."

Steven Gerrard (Rangers-Trainer): "Wir haben in der Gruppe einen guten Start hingelegt mit vier Punkten nach zwei Spielen, aber wir müssen am Boden bleiben. Meine Spieler haben eine großartige Leistung abgeliefert. Rapid ist die bisher stärkste Mannschaft, gegen die wir in dieser Europacup-Saison gespielt haben. Das Rapid-Tor war nicht regulär, aber ich möchte nicht darüber reden, sondern nur darüber, wie gut meine Spieler waren."

Ticker-Nachlese

