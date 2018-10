China soll Spionagechips in Amazon- und Apple-Server implantiert haben

Das Wirtschaftsmagazin "Bloomberg" beruft sich auf geheime Ermittlungen, die großen IT-Konzerne dementieren

Apple, Amazon und dutzende weitere Firmen sollen von einem chinesischen Spionageangriff betroffen sein. Das berichtet das Magazin Bloomberg, das hochrangige US-Beamte und Ermittler zitiert. Konkret sollen Chips in Servern der Firma Supermicro manipuliert worden sein, um Außenstehenden den Zugriff auf Datencenter zu ermöglichen. Supermicro lässt seine Platinen in China herstellen, die Server des Unternehmens kommen auch beim US-Militär zum Einsatz.

Konzerne dementieren



Während Bloomberg behauptet, dass Apple schon vor drei Jahren über den Angriff Bescheid wusste, dementiert der Konzern jegliche Kenntnis über einen Spionageangriff. Doch nicht nur das, in einem für Apple ungewohnt scharfen Statement übt man heftige Kritik an dem Bericht. Im Verlauf des vergangenen Jahres sei man von Bloomberg mehrfach mit immer neuen Behauptungen in dieser Causa konfrontiert worden. Jedes Mal habe man daraufhin ausführliche interne Untersuchungen eingeleitet, und konnte damit jeden einzelnen Punkt widerlegen. Trotz dieser Gegenbeweise habe sich Bloomberg zur Veröffentlichung der Story entschieden.

Und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, betont Apple noch extra: "Wir haben niemals bösartige Chips oder die behaupteten 'Hardwaremanipulationen' auf unseren Servern gefunden. Auch das FBI habe – entgegen dem Bericht – nie Kontakt zu Apple aufgenommen. Zudem seien auch einige der technische Fakten in dem Artikel falsch. Der einzige wahre Punkt sei, dass es im Jahr 2016 einen Vorfall mit einem einzelnen Supermicro-Server gegeben habe. Auf diesem sei ein mit Schadsoftware infizierter Treiber gefunden worden. Weitere Untersuchung hätten aber ergeben, dass es sich dabei um keine gezielte Attacke gehandelt habe. Betroffen war außerdem nur ein Rechner unter Laborbedingungen, der nie produktiv genutzt wurde. Neu ist diese Information übrigens nicht: Die Episode mit dem betreffenden Server hatte schon damals die Runden gemacht.

Amazon

Auch Amazon gab an, nichts über manipulierte Server zu wissen. Auch hier bestreitet man, dass das FBI überhaupt je Kontakt in einer solchen Angelegenheit aufgenommen hat. Offiziell konnte Bloomberg kein Statement der US-Behörden einholen, der Bericht beruht also rein auf anonymen Quellen. Dafür meldete sich die chinesische Regierung zu Wort: Aus dem Außenministerium heißt es, dass China ein "resoluter Verteidiger von Cybersecurity" sei, und entsprechend nie zu solchen Methoden greifen würde. Viel mehr sei man selbst schon öfter zum Ziel von solchen Angriffen geworden.

Hardware-Manipulationen

Geheimdienste versuchen immer wieder, Hardware zu manipulieren, wenngleich in den vergangenen Jahren Angriffe über Software-Lücken für größere Schlagzeilen sorgten. Dokumente von NSA-Whistleblower Edward Snowden enthüllten, dass die US-Behörden selbst Hardwäre veränderten, etwa Router. Diese wurden beim Transport abgefangen. Zugriffe in der Fabrik sind selten. Hier hat China einen Startvorteil, da viele Komponenten bei chinesischen Subunternehmen produziert werden. (red, 4.10.2018)