"Der Impuls ist ein Hund!": Warum User in Foren posten

Poster "Alexander M. Swoboda" und "pardon!" über ihr Postingverhalten und bleibende Forenerinnerungen

DER STANDARD: Warum haben Sie angefangen beim STANDARD zu posten – und posten noch immer?

User "Alexander M. Swoboda": Das ist so lange her, dass ich mich kaum erinnern kann, nehme an es war ein politisches Thema. Mittlerweile fällt es mir schwer physisch Zeitung zu lesen, weil ich es gewohnt bin mitzureden.

User "pardon!": Gute Frage. Am Anfang war das alles sehr lustig, wie eine Diskussion mit Freunden, die man nicht persönlich kannte. Bis hin zu den legendären Risotto-Diskussionen. Heute ist vieles nicht mehr lustig. Jetzt geht es um Haltung.

foto: istockphoto.com/at/portfolio/igor_kell Ihre Postinggeschichte ist gefragt – oder sind Sie nur wegen der Gaaadse da?

DER STANDARD: Bei welchen Themen melden Sie sich leidenschaftlich im Forum zu Wort?

User "Alexander M. Swoboda": Politik – vor allem, wenn es gegen Migranten geht, Wissenschaft, Tennis, wenn eine Pointe auf der Hand liegt.

User "pardon!": Mittlerweile vor allem bei jenen, wo es darum geht, gegen rechtsrechte Postings Stellung zu beziehen und Haltung zu beweisen. Und ich kann es nicht lassen, zum Beispiel in der Gastrokolumne auf Postings wie "Wurde der Schreiberling wieder eingeladen?" zu reagieren. Eigentlich blöd und sinnlos, aber der Impuls ist ein Hund.

DER STANDARD: An welche Begebenheit auf derStandard.at oder auch in der Zeitung werden Sie sich noch lange erinnern?

User "Alexander M. Swoboda": Corti bei der Gräfin nachdem das Forum es gefordert hat und meine ersten 100 grünen Stricherl als ich die Redaktion auf VibratornutzerInnen korrigiert habe.

User "pardon!": Ich weiß noch, dass ich am Anfang jeden Tag den Sport-Teil aufgesogen hatte. Das war legendärst (ist kein Wort, aber ich meine es halt so).

DER STANDARD: Was können wir als Community Management, als Redaktion und mit unserer Website Ihrer Meinung nach besser machen?

User "Alexander M. Swoboda": Bin sehr zufrieden. Eventuell unterschiedliche Emoji wie bei Facebook statt grün rot.

User "pardon!": Ach, lassen Sie es, wie es ist. Es ist schon gut so.

DER STANDARD: Was wünschen Sie sich und uns für die Zukunft?

User "Alexander M. Swoboda": Ein langes Leben – und dass nicht zu viele Trolle das Forum stürmen und die Qualität hoch bleibt.

User "pardon!": Ihnen weitere 30 Jahre in einem Umfeld und Markt, der mit "schwierig" wohl freundlich umschrieben ist. Mir? Dass es euch noch weitere 30 Jahre gibt. Ansonsten wünsche ich uns, dass es wieder mal eine Zeit gibt, in der man sich über Sport-Artikel "abbären" kann, weil ansonsten alles wirklich super ist.

Und Sie?

Bei welchen Themen diskutieren Sie gerne im Forum mit? An welche spannenden und lustigen Diskussionen auf derStandard.at erinnern Sie sich? Was schätzen Sie an anderen Mitpostern besonders und was nervt Sie im Forum? Erzählen Sie im Forum über Ihre Motivation sich im Forum zu beteiligen! (ugc, 22.10.2018)