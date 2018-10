Jigsaw: Google-Schwester stellt Anti-Zensur-App vor

Intra soll DNS-Manipulationen verhindern, wie sie für für Netzfilter in vielen Ländern verwendet werden

Ob es um die Sperre der Webpräsenz von Filmpiraten oder der Kommunikationsplattformen von oppositionellen Aktivisten geht: Staaten greifen weltweit oft zu DNS-Blockaden, wenn sie die Zensur einzelner Seiten durchsetzen wollen. Ein neues Tool der Google-Schwester Jigsaw soll nun dabei helfen, diese Blockaden zu umgehen.



Intra

Unter dem Namen Intra hat Jigsaw eine neue App für Android veröffentlicht. Diese soll jegliche Manipulationen an den DNS verhindern. Domain Name Server (DNS) dienen dazu, die eigentlich hinter Webseiten stehenden Nummern (IP-Adressen) mit dem Domain-Namen (also etwa: derstandard.at) zu verbinden. Wer nun an dieser Stelle Manipulationen vornimmt, kann Anfragen einfach ins Leere laufen lassen.

grafik: google Das Interface von Intra ist bewusst einfach gehalten.

Intra versucht dies zu verhindern, indem man eine verschlüsselte Verbindung zu nicht-zensierten DNS herstellt. In der aktuellen Version stehen hier neben den Google-eigenen DNS auch jene von Cloudflare zur Verfügung. Zudem können die Nutzer aber auch andere DNS manuell eintragen. Voraussetzung ist natürlich, dass sie verschlüsselte Anfragen unterstützen, was derzeit allerdings noch eher selten ist. Merkliche Performance-Einbußen gehen mit Intra nicht einher.

Android

Jigsaw betont, dass all dies in kommende Versionen von Android integriert werden soll. Die Basis dafür hat man schon mit Android 9 geschaffen, wo Encrypted DNS bereits unterstützt werden. Die damit einhergehende Konfiguration ist für durchschnittliche Nutzer aber wohl nur schwer zugänglich.

Bei Jigsaw handelt es sich um eine auf Sicherheit und Privacy fokussiertes Tochterunternehmen des Alphabet-Konglomerats. Zu dessen Angeboten gehört unter anderen auch Project Shield mit dem man die Seiten von Menschenrechtsaktivisten vor Denial-of-Service-Attacken schützt.

Intra steht kostenlos im Play Store zum Download. (apo, 4.10.2018)