Niederlande werfen Moskau Cyberangriff auf C-Waffen-Kontrollore vor

Büro der OPCW in Den Haag soll Ziel eines Angriffs des Militärgeheimdiensts GRU gewesen sein

Den Haag – Das niederländische Verteidigungsministerium wirft dem russischen Militärgeheimdienst GRU vor, einen Cyberangriff auf die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag organisiert zu haben.

Vier Agenten ausgewiesen

Verteidigungsministerin Ank Bijleveld erklärte, dass vier russische Agenten ausgewiesen worden seien, nachdem sie im April auf frischer Tat dabei ertappt worden waren, wie sie die OPCW ausspionierten.

Ihre technische Ausrüstung habe man beschlagnahmt. Man habe den russischen Botschafter einbestellt, um die Hintergründe zu erklären, sagte Bijleveld.

Ein Bild aus der Pressekonferenz des Verteidigungsministeriums zeigt die Geräte im Kofferraum.

Die Männer reisten am 10. April mit russischen Pässen in Amsterdam ein. Am 13. April parken sie ihr mit moderner Kommunikationstechnik ausgestattetes Auto vor dem OPCW-Büro und versuchten, sich Zugang zum WLAN zu verschaffen und Login-Daten abzugreifen.

Bei ihrer Festnahme versuchten die Männer, ein Mobiltelefon zu zerstören. Auf einem der in ihrem Besitz gefundenen Telefone fanden sich Hinweise, dass es in der Nähe des GRU-Hauptquartiers in Moskau benutzt wurden, ein anderes enthielt eine Taxirechnung von einer Adresse in der Nähe zu einem Moskauer Flughafen.

Laptop wurde in Malaysia benutzt

Auf einem beschlagnahmten Laptop fand man Hinweise, dass das Gerät auch in Malaysia dazu benutzt wurde, die Ermittler im Fall des über der Ostukraine abgeschossenen Passagierflugs MH17 anzugreifen. Außerdem war das Gerät im Schweizer Lausanne, wo die Anti-Doping-Behörde WADA ihren Sitz hat, und in Brasilien im Netz.

Die OPCW ist an den Ermittlungen im Fall des vergifteten russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal beteiligt und ermittelt auch zu mutmaßlichen Chemiewaffeneinsätzen in Syrien.

Nato droht

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, die Mitgliedsstaaten des Nordatlantikbündnisses unterstützten das Vorhaben, "Russland wegen seiner unverhohlenen Versuche, internationales Recht und Institutionen zu untergraben, bloßzustellen". Russland müsse "sein rücksichtsloses Verhalten stoppen".

Britische Vorwürfe

Großbritannien und Australien haben dem russischen Militärgeheimdienst GRU vorgeworfen, großangelegte Cyberattacken in aller Welt auszuführen. Der Geheimdienst sei nachweisbar verantwortlich für Hackerangriffe auf politische Institutionen, Unternehmen, Medien und Sportinstitutionen weltweit, erklärte der Außenminister Jeremy Hunt.



Viele der Angriffe waren bereits mit Russland in Verbindung gebracht worden – etwa die Erpressersoftware "BadRabbit", die 2017 unter anderem den Flughafen von Odessa in der Ukraine sowie russische Medien zum Ziel hatte, ein Cyberangriff auf die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) in der Schweiz oder Cyberattacken auf die Demokratische Partei in den USA vor der Präsidentschaftswahl 2016. Die britische Regierung geht davon aus, dass letztlich der Kreml für die Attacken verantwortlich ist.

Moskauer Parfümscherz

Das russische Außenministerium entgenete, London habe keine echten Beweise für die Anschuldigungen präsentiert. Die Fantasie der britischen Behörden kenne keine Grenzen mehr. "Hier wird einfach alles vermischt: GRU, Cyperspione und Kremlhacker. Das ist einfach eine Parfümmischung aus der Hölle", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag in Moskau.

Der Satz war eine Anspielung auf die Angaben britischer Ermittler, wonach das Nowitschok-Gift in einer Parfüm-Probe transportiert worden sei. Eine Britin war gestorben, nachdem sie sich mit dem im Müll gefundenem vermeintlichem Parfüm eingesprüht hatte. (red, Reuters, APA, dpa, 4.10.2018)