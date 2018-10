Die Auf- und Absteiger im neuen Restaurantguide "A la Carte"

Fabian Günzel erhält vier Sterne für sein neues Restaurant in Wien – die Spitze bleibt auch im neuen Guide unverändert

Die Spitze im neuen Guide A la Carte bleibt auch in diesem Jahr unangefochten. Die höchste Wertung im Restaurantführer, der heute präsentiert wurde, teilen sich weiterhin mit 99 Punkten (5 Sterne) Heinz Reitbauer (Steirereck, Wien) und Andreas Döllerer (Döllerers Genießerrestaurant, Golling). Bei nahezu allen Fünfsternern blieb die Punkteanzahl unverändert. Lediglich das Restaurant Mraz & Sohn in Wien konnte sich von 95 auf 97 Punkte steigern. Seit kurzem kocht Sohn Lukas Mraz wieder an der Seite seines Vaters Markus im Restaurant.

Aufsteiger

Auch ein paar Viersternrestaurants konnten Punkte dazu gewinnen. Das Restaurant im Steirerschlössl in Zeltweg (94 Punkte) sowie Martin Sieberers Heimatbühne in Ischgl (92 Punkte) verbesserten sich um vier Punkte zum Vorjahr. Gleich fünf Punkte mehr gab es für das Restaurant Stiar in Ischgl (94 Punkte). Einer der spannendsten Neueinsteiger in der Wertung ist Fabian Günzel mit seinem Restaurant Aend in Wien. Das heuer eröffnete Lokal steigt mit vier Sternen (89 Punkten) in die Wertung ein.

foto: alex stranig Fabian Günzel stieg mit dem Aend mit 89 Punkten in die Wertung ein.

Ebenfalls neu eingestiegen mit drei Sternen sind unter anderem die Alpin Gourmet Stube in St. Anton (82 Punkte), das Restaurant Pfeffermühle in Lech (82 Punkte), das Restaurant Apron in Wien (80 Punkte) und die Bergdiele in Leonding (80 Punkte).

Absteiger

Neben einigen Aufsteigern gibt es auch Restaurants, die ordentlich Punkte einbüßen mussten. Gleich 16 Punkte weniger erhielt das Restaurant At Eight im Wiener Hotel The Ring (66 Punkte). Elf Punkte Abzug gab es für Das Loft in Wien (79 Punkte) und das Restaurant Kaiserterrasse in St. Wolfgang. (stra, 4.10.2018)

Die besten Restaurants im "A la Carte 2018": 5 Sterne

99 Andreas Döllerer, Dominik Lobentanzer · Döllerer’s Genießerrestaurant · Golling

99 Heinz Reitbauer · Steirereck · Wien

98 Konstantin Filippou · Konstantin Filippou · Wien

98 Thomas Dorfer · Landhaus Bacher · Mautern

98 Simon Taxacher · Restaurant Simon Taxacher · Kirchberg in Tirol

98 Silvio Nickol · Silvio Nickol · Wien

97 Markus und Lukas Mraz · Mraz & Sohn · Wien

97 Rudolf Obauer · Obauer · Werfen

96 Alexander Fankhauser · Alexander · Fügenberg

96 Stefan Lastin · Frierss Feines Eck · Villach

96 Christian Rescher · Gourmet Restaurant Aurelio’s · Lech am Arlberg

96 Martin Sieberer · Paznauner Stube · Ischgl

96 Hubert Wallner · See Restaurant Saag · Techelsberg am Wörthersee

96 Richard Rauch · Steira Wirt · Trautmannsdorf

96 Benjamin Parth · Yscla-Stüva · Ischgl

95 Thorsten Probost · Griggeler Stuba · Lech am Arlberg

95 Martin Klein · Ikarus · Salzburg

95 Johanna Maier · Johanna Maier · Filzmoos

95 Roland Huber · Le Ciel by Toni Mörwald · Wien

95 Andreas Senn · Senns.Restaurant · Salzburg

95 Alain Weissgerber · Taubenkobel · Schützen am Gebirge

