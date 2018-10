Ägyptisches Bordmagazin druckt bizarres Interview mit Drew Barrymore

Kairo – Ein Interview mit der US-Schauspielerin Drew Barrymore im Bordmagazin der Fluglinie Egypt Air lässt einige Passagiere stutzig werden – und hat wohl nie stattgefunden. Der Journalist Adam Baron hat das skurrile Interview auf Twitter gepostet, wo es tausendfach geteilt wurde.

Schon die Einleitung zum "Gespräch" ist dubios: "Obwohl sie den größten Teil ihres Lebens in Beziehungen unbeständig war, trotz mehrerer erfolgloser Ehen und trotz des bewegten Lebens als Star, das ihr Leben für mehrere Jahre beherrschte, hat sich die schöne Hollywoodschauspielerin Drew Barrymore kürzlich dafür entschieden, vorübergehend einen unbegrenzten Urlaub anzutreten, um ihre wichtigste Rolle als Mutter wahrzunehmen", steht da in etwas holprigem Englisch. Und: "Psychologen glauben, dass ihr Verhalten (die unstetigen Beziehungen, Anm.) nur natürlich ist, weil ihr ein männliches Vorbild gefehlt hat."

Barrymores angebliche Antworten auf die Interviewfragen fallen im Ton ähnlich aus, ebenfalls mit ungewöhnlichen grammatischen Konstruktionen oder Fehlern. Am erstaunlichsten ist wohl die Passage, die das Gewicht der Schauspielerin betrifft:

A few years ago, after your last delivery, you gained several kilograms that even your fans accused you of being overweight and neglecting your health. However, today I see you have returned to your previous graceful body; what is your secret?

She replies smiling: "I feel overwhelmed when someone tells me that I have regained my image and managed to lose that extra weight, especially that I felt depressed due to the significant increase in my weight after deliverin Frankie. However, I find this a great opportunity to encourage every woman who is overweight to work on regaining her beauty and body, especially that it is not as has hard as one may think; it is all about determination and following the appropriate diet under the supervision of a physician.