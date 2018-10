Amazon: Neuer FireTV Stick kann 4K, HDR und Dolby Atmos

Um gerade einmal 60 Euro – Zugehörige Fernbedienung wurde ebenfalls neu gestaltet

Erst vor kurzem hat Amazon jede Menge neue Hardware rund um seine digitale Assistentin Alexa vorgestellt, und doch gibt es nun schon wieder eine Produktankündigung: Mit dem Fire TV Stick 4K bringt das Unternehmen eine neue Generation seines Streaming Sticks. Das zentrale Merkmal verrät dabei schon der Name: Der neue Fire TV Stick unterstützt jetzt die die Wiedergabe von 4K-Inhalten. Doch damit nicht genug, gibt es hier jetzt auch Support für Dolby Atmos sowie HDR-Support nach sowohl HDR10+ als auch Dolby Vision.



Hardware

Die nötige Performance soll ein mit 1,7 GHz getakteter Quadcore-Prozessor liefern. Dieser verspricht im Vergleich zu früheren Hardwaregenerationen auch schnellere Ladezeiten und eine gesteigerte Bildqualität. Darüberhinaus verspricht Amazon Verbesserungen bei der Empfangsqualität. Um dies zu erreichen, hat man sowohl einen leistungsfähigeren WLAN-Chip verbaut als auch eine neue Antennentechnologie verwendet.

Ebenfalls neu gestaltet wurde die zugehörige Fernbedienung mit Alexa-Support. Diese bietet nun eigene An/Aus-Schalter sowie Buttons für die Veränderung der Lautstärke.

Möglichkeiten

Der Fire TV Stick bietet Zugriff auf zahlreich Videoquellen, von Amazon Prime und Netflix bis zu den Mediatheken vieler Sender. Die größte Lücke stellt hier das Fehlen von direktem Youtube-Support dar, was sich aus einem bereits länger schwelenden Konflikt zwischen Amazon und Google ergibt. Amazon versucht dies zu umschiffen, indem man gleich zwei Browser mitliefert, über die sich dann die Youtube-Webseite aufrufen lässt. Wer parallel auch noch einen Amazon Echo besitzt, kann Inhalt via Sprachbefehl an den Fernseher schicken

Der Fire TV Stick 4K soll am 14. November auf den Markt kommen, der Preis liegt bei rund 60 Euro. (apo, 4.10.2018)